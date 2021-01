Vytížené nemocnici Cheb pomohou zdravotní sestry z Lázní Kynžvart

Karlovy Vary - Vytížené nemocnici v Chebu vypomůže devět zdravotních sester z Lázní Kynžvart. Měly by doplnit personál v klasickém provozu i na covidových pracovištích. Navíc další tři sestry z Lázní Knžvart budou asistovat na odběrových místech. ČTK to dnes řekl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Vladimír Podracký.

O možnosti pomoci zdravotníků dnes jednal ředitel chebské nemocnice Martin Krušina s ředitelem Lázní Kynžvart Janem Ludvíkem. "Budeme se snažit, aby personál nastoupil v řádu dní, musí se ještě dořešit smluvní otázky," řekl Podracký.

Nemocnice potřebuje zdravotní sestry primárně na covidová oddělení. Počet pacientů s covidem-19 tam každým dnem přibývá. "Jestli tam sestry nastoupí, nebo ne, je na bázi dobrovolnosti. Zdravotní sestry by po zaškolení doplnili stávající kvalifikovaný personál na oddělení ARIM (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína)," uvedl mluvčí.

V chebské nemocnici se situace začíná stabilizovat, hlavně díky tomu, že se část pacientů převáží do ostatních nemocnic. Pacienti nevyžadující akutní péči překládají zdravotníci do nemocnice v Mariánských Lázních nebo sociálního zařízení Rehos v Nejdku. Další pacienty v posledních dnech převezli do nemocnic v Karlových Varech, Praze a v Plzni. Kvůli nedostatku zdravotníků musela nemocnice dočasně přerušit provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. Porody i akutní výkony se směřují do nemocnice v Karlových Varech.

Podle dnešních údajů chebské nemocnice je na intenzivní péči 12 pacientů s covidem, dalších 23 je umístěno na standardních lůžkách. Nejvíce pacientů s koronavirem zaznamenala nemocnice dosud v neděli, kdy tam intenzivní péči vyžadovalo 13 pacientů a dalších 30 bylo na ostatních lůžkách. Podle Podrackého se ale počet pacientů i jejich stav neustále mění.

Karlovarská krajská nemocnice, pod níž spadají nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měla získat z Prahy a Jihočeského kraje až osm lůžek pro covidové pacienty na JIP oddělení. Nemocnice nabídku vítá, bude k nim ale nutné zajistit kvalifikovaný personál, uvedl mluvčí.