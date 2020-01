Vysvědčení v Liberci některé děti dostaly od humanoidního robota

Liberec - Z rukou humanoidního robota Thespiana převzaly děti ze tří základních škol pololetní vysvědčení v libereckém zábavním vědeckém centru iQLandia. Robot zároveň každému žákovi řekl, v čem je dobrý a v čem by se měl zlepšit.

"Je znát, že se pečlivě připravuješ na výuku, neboj se více hlásit, každý se může splést," řekl dnes Thespian Lindě, která chodí do čtvrté třídy ZŠ Sokolská v Liberci. "To odpovídá a s vysvědčením jsem spokojená," řekla ČTK Linda, která měla samé jedničky.

Pro děti z této školy bylo předávání z rukou robota překvapením, dopředu to nevěděly. "Protože jsme se i s rodiči domluvili, že budeme všichni mlčet a neprozradíme, proč sem jdeme," řekla ČTK třídní ze 4.A. Radomíra Novotná. Ne u všech dětí ale humanoidní robot vzbuzoval nadšení. "Bála jsme se, jak je u mě blízko. Nemám ráda takové roboty, vypadá to docela děsivě. Lepší je, když vysvědčení dostanu ve třídě," řekla Ema, která chodí také do 4. třídy ZŠ Sokolská. S vysvědčením byla spokojená. "Jsem ráda, že jsem nedostala trojku," řekla. Robot ji pochválil, jak je šikovná a jak hezky kreslí. "Zkus víc jednat s rozvahou," doporučil Thespian.

Vysvědčení v pololetí a na konci školního roku dětem předává už pátým rokem. "Zájem je vždy velký, ze škol musíme vybírat ty, které se k nám dostanou a máme už pořadník na další roky," řekla dnes ČTK zástupkyně ředitele iQLandie Jana Havlíková Bittnerová. Podle ní zájem o předávání vysvědčení obvykle projeví kolem 15 škol, z nichž vyberou pokaždé tři třídy ze tří různých škol. Dnes robot vysvědčení předal dětem ze ZŠ Sokolská, z jablonecké ZŠ Liberecká a ze ZŠ Stružnice na Českolipsku.

V Libereckém kraji si dnes pololetní vysvědčení odnese skoro 42.000 žáků základních škol a dalších více než 16.000 ze středních škol včetně víceletých gymnázií. V pátek čekají školáky jednodenní prázdniny.