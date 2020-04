Vysvědčení má zohlednit hlavně výsledky z prezenční výuky, navrhuje MŠMT

Praha - Školní vysvědčení se zřejmě letos v červnu bude psát hlavně na základě výsledků žáků z prezenční výuky v únoru a březnu. Kromě toho budou moct učitelé asi přihlédnout i ke snaze dětí o práci v období výuky na dálku a k jejich výsledkům z prvního pololetí. Měli by přitom zohlednit rozdílné podmínky pro distanční vzdělávání v rodinách a nikoho kvůli tomu nepoškodit. Vyplývá to z návrhu vyhlášky pro klasifikaci v tomto školním pololetí, kterou zveřejnilo ministerstvo školství. O návrhu nyní jednají pracovní komise legislativní rady vlády.

Návrhem vyhlášky reaguje ministerstvo na situaci, kdy jsou školy kvůli epidemii nového koronaviru od 11. března zavřené a výuka pokračuje na dálku. Podle ministerstva žáci mají doma k učení rozdílné podmínky a technické vybavení. Ani přes maximální snahu vyučujících podle úřadu není proto možné zajistit, že školy učivo vysvětlí všem.

Vyhláškou chce proto stanovit, že základ klasifikace mají tvořit výsledky za letošní únor a část března, respektive za dobu prezenční docházky. "Hodnocení žáků za období distančního vzdělávání bude podpůrným, doplňujícím hodnocením," navrhuje úřad. Pokud dítě doma nemá dobré podmínky pro distanční vzdělávání, mohli by podle něj učitelé přihlédnout k výsledkům žáka za první pololetí. Vysvědčení za druhé pololetí aktuálního školního roku by se v budoucnu nemělo započítávat do přijímacích zkoušek na střední školy.

Z výuky na dálku by se podle návrhu mohla do klasifikace zohlednit například snaha dětí o práci při vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů nebo samostudium a jeho výsledky. Vliv na známku na vysvědčení by mohla mít také četba, sebehodnocení žáka a zvládnutí práce s počítačem a programy pro výuku na dálku.

Nedostatek známek by sám o sobě neměl být důvodem pro nehodnocení předmětu na vysvědčení. "Uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo 'nehodnocen(a)' lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na pololetí také nehodnocen(a)', anebo se jedná o nový předmět a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení," uvedlo ministerstvo. Toto ustanovení by bylo nadřazené školním řádům, které někdy definují nutný počet známek pro závěrečnou klasifikaci. Pokud by byl žák s vysvědčením nespokojený, mohl by požádat o přezkoumání výsledků a komisionální přezkoušení.

V případě, že by nebylo možné žáka ohodnotit, měl by ředitel stanovit termín pro jeho vyzkoušení. Hodnocení by se pak muselo provést do konce září. Do té doby by žák navštěvoval nejbližší vyšší ročník, případně znovu devátou třídu základní školy. V případě maturantů by podle návrhu měli na posledním vysvědčení prospět všichni. Propadnout by případně někteří mohli u maturitní zkoušky.

Při hodnocení praktického vyučování by střední školy měly přihlédnout například k tomu, jak se žáci zapojili do dobrovolnické pomoci v době epidemie. Mělo by jít ale o činnosti, které souvisí s daným oborem vzdělávání.