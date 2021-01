Vysvědčení kvůli covidu dostanou většinou jen nejmladší školáci

Praha - Pandemie koronaviru ovlivní i letošní předávání pololetních vysvědčení. Ve čtvrtek si ocenění své půlroční práce v tradiční papírové podobě vyzvednou většinou jen žáci prvních a druhých tříd a speciálních škol, které mají prezenční výuku. Starší děti, kteří se již řadu týdnů vzdělávají na dálku z domova, dostanou výpis elektronickou formou. Jen výjimečně si i ony mohou vyzvednout vysvědčení osobně, a to formou individuálních konzultací či třeba na vrátnici školy. V pátek čeká všechny školáky jednodenní prázdniny, na které v týdenních turnusech po okresech navážou jarní prázdniny.

Naprostá většina škol navzdory doporučení ministerstva školství děti hodnotila své žáky a studenty i době mimořádných podmínek kvůli covidu pomocí známek. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý odhadl, že asi třetina škol je ale doplní třeba aspoň v některých předmětech či ročnících slovním hodnocením. Pouze slovně bude hodnotit nanejvýš deset procent, spíš méně. V tomto množství jsou zahrnuty už i školy, které hodnotily slovně i dřív. Těch, které s tím začaly kvůli výuce na dálku letos, je minimum, řekl Černý ČTK.

Různé formy hodnocení využívá například táborská základní škola Orbis Pictus. Slovní hodnocení žákům prvních a druhých tříd zanese do systému Bakaláři a potom vytiskne. Dětem ze 3. a 4. tříd to pro potřeby rodičů pošle jako přílohu e-mailem. "Děti od 5. do 9. tříd známkujeme. Tam vytiskneme výpisy, oskenujeme a pošleme. Pro děti z druhého stupně vytvoříme excelovou tabulku, kde známku doplňujeme slovním hodnocením, u jednotlivých předmětů bude slovní komentář," řekl ČTK ředitel táborské školy Karel Dušek.

Na přerovské Základní škole Boženy Němcové dostanou výpisy vysvědčení ve svých třídách děti z přípravné, první i druhé třídy. Dočkají se ho však tento den i starší žáci. "Ostatním žákům, respektive jejich zákonným zástupcům, bude výpis vysvědčení předán ve vestibulu školy při předávání úkolů pro distanční výuku na další období," uvedla ředitelka školy Ilona Bočínská.

Vysvědčení do ruky dostanou na Vysočině většinou jen děti z prvních, druhých a speciálních tříd základních škol. Výjimku někde chystají malotřídní školy, jinde chtějí vysvědčení předat i deváťákům. O prospěchu žáků budou školy nejčastěji informovat také elektronickou formou. "Speciálně budeme předávat vysvědčení deváťákům, protože ti ve škole nejsou, ale chceme jim ho předat společně s přihláškami (na střední školy) a zápisovými lístky," řekla ředitelka základní školy v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku Jaroslava Janů. Škola pro ně zřídí výdejní místa u vchodů do budovy.

Také v brněnské ZŠ Svážná si osobně převezmou vysvědčení žáci prvních a druhých ročníků a také dyslektických tříd. "Ostatní žáci dostanou vysvědčení online v PDF, aby mohli vysvědčení ukázat příbuzným," uvedl ředitel školy Petr Punčochář. Výpis v papírové formě dostanou do tří dnů po návratu do školy. "Zůstali jsme přiklonění číselnému hodnocení. Odcházejí nám děti z pátých ročníků na gymnázia, vysvědčení už se počítají na střední školy, takže se to stejně musí psát do čísel," dodal Punčochář.

Ve zlínské základní škole v ulici Mikoláše Alše dostanou děti na vysvědčení známky, škola však připravila také přílohu k vysvědčení, ve které bude popsána aktivita dětí, jejich zapojení do předmětů či vztah k plnění úkolů při výuce na dálku.

Kvůli epidemii covidu-19 se nyní většina žáků učí na dálku. Otevřené zůstaly jen mateřské, speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Podle doporučení ministerstva školství mohou proto školy předávat vysvědčení za první pololetí aktuálního školního roku i později, a to do tří dnů po obnovení prezenční výuky. Přesto budou muset obsah vysvědčení žákům sdělit v termínu 28. ledna. Ministerstvo rovněž doporučilo, aby školy využívaly hlavně slovního hodnocení, možné ale zůstaly i známky.

Žáci obvykle v pololetí dostávají výpis z vysvědčení. Listinná podoba s ochrannými prvky se dává až na konci roku.