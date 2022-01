Výstupem na Alpe Cermis vyvrcholí Tour de Ski

Ilustrační foto - Vítězný Nor Johannes Hösflot Klaebo v cíli závod mužů v běhu na lyžích na 15 kilometrů klasicky s hromadným startem ve Val di Fiemme 3. ledna 2021.

Ilustrační foto - Vítězný Nor Johannes Hösflot Klaebo v cíli závod mužů v běhu na lyžích na 15 kilometrů klasicky s hromadným startem ve Val di Fiemme 3. ledna 2021. ČTK/AP/Giovanni Auletta

Val di Fiemme (Itálie) - Tradičním výstupem do sjezdovky na hoře Alpe Cermis dnes vyvrcholí běžecká Tour de Ski. V roli lídrů vyrazí do závěrečných závodů volnou technikou s hromadným startem Nor Johannes Hösflot Klaebo a Ruska Natalja Něprjajevová. Nejlepší český běžec na lyžích Michal Novák je po pěti etapách pětadvacátý, Kateřina Janatová drží 27. místo.

Klaebo vede s dvouminutovým náskokem před obhájcem prvenství z předchozích dvou let Alexandrem Bolšunovem a míří k druhému triumfu na Tour po roce 2019. Něprjajevová má k dobru 1:12 minuty před švédskou soupeřkou Ebbou Anderssonovou.

Ženy se na desetikilometrovou trať vydají v 11:30, muži mají start naplánovaný na 15:25.