Vystrčil zřejmě navrhne, aby ČR žádala o výměnu velvyslance Číny

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zřejmě příští týden na schůzce nejvyšších ústavních činitelů navrhne, aby Česko požádalo Čínu o výměnu jejího velvyslance. Důvodem je dopis čínské ambasády ke zvažované cestě bývalého šéfa horní komory Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Nejvyšší ústavní činitelé, tedy prezident, premiér a předsedové Sněmovny a Senátu se mají sejít ve středu.

"Považuji za vysoce pravděpodobné, že předseda Senátu navrhne, aby ČR požádala o výměnu velvyslance... Musí být jasné, že ČR je suverénní a sebevědomá země a bude tak vystupovat i vůči velmocím," uvedl Stanjura.

Jaroslav Kubera nedávno nečekaně zemřel a cestu na Tchaj-wan zvažoval ještě ve funkci šéfa Senátu. Čínská ambasáda předala v lednu Hradu podle Aktuálně.cz dopis, kde hrozila trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se návštěva uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu dopis podpořila přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly.

Podle šéfa poslanců opozičních Pirátů Jakuba Michálka to není první případ a kroky Číny vůči Česku jsou dlouhodobě nepřijatelné. Formulace v dopise označil za skandální.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že list je interní. Zmínil, že formulace se ho dotkly. "Je výměna (velvyslance) to nejlepší, nebo můžeme vymyslet něco jiného? Není to jediná možnost," řekl ale Vondráček. Poznamenal, že dopis byl interní materiál a na veřejnost unikl. Podle Stanjury není nevhodné to, že list unikl, ale nevhodný je obsah.

O situaci jednal ve středu i sněmovní zahraniční výbor. Reakci české strany na dopis čínského velvyslanectví považuje za nedostatečnou. Od Kanceláře prezidenta republiky požaduje celé znění dopisu, od ministerstva zahraničí pak záznam z jednání náměstka Martina Tlapy s čínským velvyslancem v ČR. Vystrčil po svém nástupu do funkce šéfa Senátu případnou cestu na Tchaj-wan nevyloučil. Bývalému předsedovi ji ostatní nejvyšší ústavní činitelé nedoporučili.