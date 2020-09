Vystrčil: Zeman třikrát lhal o mé návštěvě Tchaj-wanu

Praha - Prezident Miloš Zeman podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) třikrát veřejně lhal, když kritizoval jeho cestu na Tchaj-wan. V televizi Prima dnes Vystrčil řekl, že ostatní ústavní činitelé mu zvažovanou návštěvu při poradě na Pražském hradě sice nedoporučili, ale nehlasovali o ní, jak o tom předtím v televizním rozhovoru mluvil Zeman. Prezident už kvůli tomu oznámil, že Vystrčila nebude zvát na schůzky prezidenta, premiéra, šéfa české diplomacie a předsedů obou parlamentních komor k zahraniční politice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešní diskusi se šéfem Senátu řekl, že vládní činitelé se budou snažit vysvětlit čínské straně, že zahraniční politiku řídí vláda. Doufá, že Vystrčilova cesta nepoškodí české firmy a považuje ji za vzkaz českým voličům před říjnovými volbami do krajů a třetiny Senátu.

Vystrčil za největší lež považuje Zemanova slova, že při své návštěvě označil Tchaj-wan za samostatný stát, což předseda Senátu podle svých slov nikdy neřekl. Není podle něj pravdivé ani další vyjádření prezidenta, že schůzky k zahraniční politice se konají každého čtvrt roku. Poslední taková porada se konala v březnu, zatímco až začátkem června se Vystrčil rozhodl, že na Tchaj-wan pojede. "Kdybychom se scházeli po čtvrt roce, tak jsme se měli sejít v červnu," poznamenal Vystrčil.

Zemanovo rozhodnutí ho nezvat respektuje, odmítl ale, že by svým rozhodnutím uskutečnit návštěvu ostrova ostatní ústavní činitele urazil.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzbouřeneckou provincii a Vystrčilovu cestu tvrdě kritizovala. "Uděláme maximum proto, aby české firmy nebyly poškozeny," řekl dnes Babiš. K Vystrčilově cestě na Tchaj-wan má sice výhrady a nedoporučil jí, doufá ale, že bude mít přízivé ekonomické dopady pro Česko. Už dříve stejně jako ministr zahraničí Tomáš Petříček (ODS) či někteří evropští politici český premiér odsoudil výroky čínského ministra Wang I o tom, že Peking za porušení principu jedné Číny donutí Vystrčila zaplatit vysokou cenu.

Vystrčil zdůraznil, že Česko nemůže poslouchat "Velkého bratra nebo nedemokratickou velmoc" a že návštěva senátní delegace nijak neporušila politiku jedné Číny. Možnosti spolupráce s touto asijskou zemí jsou podle něho obrovské.

Zeman už nebude zvát Vystrčila na schůzky o zahraniční politice

Prezident Miloš Zeman už nebude zvát předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Vadí mu, že Vystrčil nerespektoval odmítavý postoj prezidenta, premiéra, šéfa Sněmovny i ministra zahraničí k cestě na Tchaj-wan, kterou společně s dalšími senátory a podnikateli absolvoval v tomto týdnu. V rozhovoru pro televizi Prima Zeman označil Vystrčilovu cestu za "klukovskou provokaci".

Vystrčil podle něj nerespektuje pravidla a většinový názor nejvyšších ústavních činitelů na zahraniční politiku, proto ho na další setkání už nepozve. "Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát," prohlásil. Podle Zemana to neznamená trest pro druhého nejvyššího ústavního činitele, Vystrčil ale svým postojem urazil ostatní účastníky schůzek sloužící ke koordinaci české zahraniční poltiky. "Říká si (Vystrčil), jsem někdo víc než vy ostatní," řekl Zeman.

Pokud Čína s Vystrčilovou návštěvou vyjádřila nesouhlas, má pro to prezident pochopení, pokud ale bude vyhrožovat, v pořádku to není, dodal. Čínský ministr zahraničí Wang I na adresu předsedy českého Senátu řekl, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny.

"Pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení. A co se týče čínského ministra, myslím, že to trochu přehnal," řekl na Primě Zeman. Čínské vyjádření odmítly česká diplomacie, ale také Německo, Francie nebo slovenská prezidenta Zuzana Čaputová. Zeman také v rozhovoru označil Senát za nejzbytečnější instituci, kterou Česká republika má.