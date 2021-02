Vystrčil: Volební změna by měla být přijata do konce května

Praha - Parlament by měl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) schválit úpravu volebních pravidel do konce května, aby se mohly uskutečnit volby do Sněmovny, které jsou vyhlášeny na 8. a 9. října. Vystrčil to dnes řekl novinářům v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který mimo jiné zrušil přepočet voličských hlasů na mandáty. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svolal kvůli rozhodnutí ÚS jednání s ostatními politickými stranami.

"Konec května je termín, který bych viděl jako rozumný," uvedl Vystrčil k možnosti přijetí novely. Věří tomu, že Sněmovna nevyužije celé své lhůty k projednání změn volebního zákona. Jeho novela by podle Vystrčila měl být přijata dříve než počátkem srpna, kdy bude třeba odevzdat kandidátní listiny. Parlamentní strany by se proto na podobě novely měly dohodnout během dvou tří měsíců, tedy do konce dubna, jak uvedl místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu STAN.

Video: ÚS zrušil část volebního zákona

03.02.2021, 19:00, autor: ČTK/Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Předseda Senátu se kvůli dosažení parlamentní dohody na volebních úpravách rozhodl iniciovat schůzku šéfů poslaneckých a senátorských klubů a případně vedení obou komor. Jednání by se mělo uskutečnit nejpozději příští týden. "Vidím to jako realistické a potřebné," řekl Vystrčil. Shodl se na tom s představiteli senátorských frakcí. Předsedovi Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) se zatím nedovolal, řekl.

Vondráček později v České televizi uvedl, že si s Vystrčilem už telefonoval a budou jednání koordinovat. Primární bude dohoda ve Sněmovně, dodal předseda dolní komory. Jednání podle Vondráčka bude komplikované i vhledem k tomu, že se komory ani po třech letech neshodly na změnách ústavy.

K dosažení dohody by podle Vystrčila mohla přispět i schůzka předsedů parlamentních stran, kterou chce svolat ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jeho úřad by ale měl podle předsedy Senátu vyčkat s variantami možných volebních úprav až na to, na jakých principech se zástupci parlamentních stran shodnou.

Růžička s tím souhlasil. Většina stran je podle něj pro zachování volebních krajů a volební úpravy by mohly být minimalistické. "Demokracie nepochybně není to, že ten, kdo má více, bude mít ještě více a bude válcovat všechny ostatní," uvedl Růžička ke stávajícímu volebnímu systému, který zvýhodňuje silné strany a hnutí.

ODS podle Vystrčila musí teprve probrat, s jakými úpravami na jednání půjde. Koalice by se podle předsedy Senátu měly vnímat jako volební strany. Měl by je tak vnímat v případě volebního vítězství i prezident při rozhodování, koho po volbách pověří sestavením vlády. Miloš Zeman v lednu uvedl, že po volbách dá šanci utvořit vládu nejsilnější straně podle zisku mandátů, nikoli koalici.

ODS s TOP 09 a Starostové tvoří v Senátu dvě nejpočetnější frakce. Sněmovna nemůže v případě volebních zákonů Senát přehlasovat. Podle Vystrčila by nebylo vhodné, aby se kvůli nutné volební úpravě Sněmovna se Senátem přetahovala.

Vystrčil ocenil, že Ústavní soud potvrdil svou nezávislost a nenechal se ovlivnit dopisem prezidenta Miloše Zemana, podle něhož by vyhovění návrhu senátorů za STAN či KDU-ČSL na zrušení částí volebního zákona vedlo k destabilizaci politického systému. Ústavní soud konstatoval, že Zemanův dopis není relevantní procesní návrh, neboť prezident nebyl účastníkem řízení. Advokát Stanislav Polčák jako zástupce senátorů ocenil, že Ústavní soud přehodnotil své 20 let staré rozhodnutí, jímž podobné stížnosti na volební zákon nevyhověl.

Hamáček kvůli rozhodnutí ÚS svolá jednání politických stran

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svolal kvůli rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) zrušit část volebního zákona jednání s ostatními politickými stranami. Novinářům po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl, že by se mohla uskutečnit v úterý. Ministerstvo vnitra na jednání představí možné alternativy řešení, Hamáček zmínil čtyři varianty. Klíčové bude podle něj především vyřešit to, na kolik volebních obvodů zemi rozdělit, což ovlivní přípravu stranických kandidátek.

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne tedy už na letošní podzimní sněmovní volby.

Hamáček uvedl, že rozhodnutí soudu respektuje, nová úprava podle něj bude záležet na dohodě politických stran. Ministerstvo vnitra by jako garant volebního procesu mělo jednání iniciovat a kompromisní návrh zpracovat. "Je logické, že případné návrhy vzejdou z ministerstva vnitra, máme připraveny návrhy řešení, ale vnímáme také, že nás tlačí čas. Musíme najít řešení, na kterém se shodne Sněmovna i Senát," dodal.

Předsedy ostatních stran Hamáček postupně kontaktuje, schůzka by se mohla konat v úterý. Strany by si podle něj měly nejprve vyjasnit, jaký počet volebních krajů by preferovaly. Potřebují to vědět brzy kvůli přípravě kandidátních listin. Za "nejčistší" by považoval Hamáček to, kdyby ČR tvořila jeden obvod a byla by jediná kandidátka za každou stranu v celé zemi, i když by to bylo pro vnitro logisticky nejkomplikovanější.

Další možností je podle Hamáčka zachovat 14 krajů a změnit způsob přidělování mandátů. "Že by se počty počítaly za celou ČR, tím se stanovil počet mandátů a až pak by se distribuovaly podle krajů," řekl. Řešením by mohlo být také použít místo d'Hondtovy metody například Hareovu kvótu, případně sloučit pro účely voleb některé kraje. "Vnitro je připraveno velmi rychle ten návrh napsat a poslat do legislativního procesu," uvedl Hamáček.

Do úterý budou mít podle Hamáčka strany čas nastudovat detailně odůvodnění rozhodnutí soudu. "První schůzka by měla říct, jestli existuje nějaký společný jmenovatel, od kterého se můžeme odrazit. Má zmapovat terén, jakým směrem by případná novela zákona měla směřovat," uvedl Hamáček po odpoledním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem.

Vondráček: Načasování rozhodnutí ÚS je extrémně špatné

Načasování rozhodnutí Ústavního soudu považuje předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) za extrémně špatné. Podle něj soud dostal svým nálezem zákonodárce pod obrovský tlak a v podstatě způsobil potenciální politickou krizi v Česku. Vondráček to řekl České televizi. Ústavní soud (ÚS) zrušil osm měsíců před sněmovními volbami část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Nález dopadá už na říjnové volby, podle soudu ale politici mají na změnu zákona čas.

Podle Vondráčka právní úprava nebyla v rozporu v takové míře, aby musela být zrušena. Rozhodnutí ÚS ale respektuje. "Ústavní soud nás tím svým nálezem dostal pod obrovský tlak, v podstatě způsobil potenciální politickou krizi v ČR," řekl Vondráček ČT. Jde podle něj o závažné rozhodnutí, které mělo přijít rozhodně dřív. "Považuju to za liknavost, která ohrožuje stabilitu ČR a právní řád," řekl.

Vondráček by preferoval, aby se zákon přijímal ve všech třech čteních. "Jsme schopni zkrátit lhůty, můžeme třeba i svolat mimořádné schůze, ale věc, kterou schvalují obě komory, by snad měla být projednána řádně, samostatně, ve třech čteních," řekl. Postup bude koordinovat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). "Už jsme si telefonovali," dodal.

ÚS rozhodoval na základě podnětu 21 senátorů z různých klubů, jemuž vyhověl jen zčásti. Zrušil klauzuli, jež pro koalice stran a hnutí stanovila pro vstup do Sněmovny sčítání pětiprocentních klauzulí podle počtu subjektů a několik klíčových prvků v systému voleb, včetně rozdělování mandátů v jednom skrutiniu za použití d ́Hondtovy metody. Systém podle soudu znevýhodňoval menší strany. Hlasy voličů různých stran a v různých krajích ve výsledku neměly stejnou váhu. Koalicím stran taky nově stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů voličů.

Vondráček České televizi rovněž řekl, že zrušení části zákona možná může poškozovat i strany, které vytvořily koalice. V koalici budou kandidovat Piráti a hnutí STAN a také ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dodal ale, že změna poškozuje všechny strany, protože mění pravidla hry poté, co už byly vyhlášeny volby.

Kritiku sklidil ÚS i od některých politologů či ústavních právníků. Vytýkají, že rozhodnutí mělo přijít dřív. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svolal jednání s ostatními politickými stranami, mohla by být už příští týden.