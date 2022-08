Vystrčil věří, že se mu podaří mandát v obvodu Jihlava obhájit

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS zahájil kampaň do podzimních senátních voleb, 15. srpna 2022, Dělnický dům, Jihlava.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS zahájil kampaň do podzimních senátních voleb, 15. srpna 2022, Dělnický dům, Jihlava. ČTK/Pavlíček Luboš

Jihlava - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) věří tomu, že se mu podaří mandát v senátním obvodu Jihlava obhájit, i když své případné opětovné zvolení nepovažuje za samozřejmost. Při dnešním zahájení volební kampaně v jihlavském Dělnickém domě novinářům řekl, že udělá všechno pro to, aby v podzimních senátních volbách dopadl co možná nejlépe. Jestli by se v případě obhájení mandátu opět ucházel o vedení Senátu, podle něj vyplyne z celkového výsledku těchto voleb. Na novinářský dotaz odpověděl, že s prezidentskou kandidaturou nepočítá.

Fotogalerie

Vystrčil je senátorem od roku 2010, v letošní volbě kandiduje pod hlavičkou koalice SPOLU s podporou Starostů pro občany. Vyzvou ho kandidáti hnutí ANO, SPD, KSČM, DOMOV a strany Právo Respekt Odbornost.

"Samozřejmě, musí proběhnout senátní volby a jejich výsledek je jednou z informací, kterou má potom člověk k dispozici. I přesto říkám, že dneska neumím říci, co by se muselo stát, abych změnil svůj názor, že kandidovat nebudu," řekl Vystrčil k možnosti své kandidatury na prezidenta. Uvedl, že se mu obtížně odpovídá také na otázku případné obhajoby funkce předsedy Senátu. "Protože bych byl nerad, aby ta moje odpověď vyzněla tak, že už to zvolení senátorem považuji za samozřejmost," řekl.

Pro obhajobu mandátu v Senátu považuje Vystrčil za důležité své zkušenosti v politice, schopnost spolupracovat napříč stranami i znalost a zakotvení v regionu. "Narodil jsem se v Dačicích, ke Slavonicím jsem jezdil na tábory, v Jihlavě mám kancelář, v Telči žiju," řekl. Do senátního obvodu Jihlava spadá i část jihočeského okresu Jindřichův Hradec. Vystrčil byl starostou Telče a hejtmanem Kraje Vysočina, stále je telčským a krajským zastupitelem.

"Kampaň bude standardní. Budeme mezi lidmi, budeme chodit ode dveří ke dveřím, budeme rozdávat materiály, budeme informovat o tom, co jsme udělali, co chceme dělat," řekl Vystrčil. Protikandidáty dnes hodnotit nechtěl. "Já jsem přesvědčen, že člověk se má starat sám o sebe," uvedl.

Kandidátkou hnutí ANO je Jana Nagyová, dříve Mayerová, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda. Za KSČM se o senátorské křeslo bude ucházet Josef Pavlík, za Právo Respekt Odbornost to bude Tomáš Nielsen a za SPD Václav Lhotský, strana DOMOV poslala do boje o místo v Senátu Luďka Růžičku.

V senátních volbách, které se konaly v říjnu 2016, získal Miloš Vystrčil v prvním kole 25,71 procenta hlasů a v kole druhém 53,37 procenta hlasů. Ve druhém kole se utkal s historikem Michalem Stehlíkem, který kandidoval za KDU-ČSL.

Senátní volby se uskuteční společně s volbami do zastupitelstev obcí 23. a 24. září, o týden později se bude hlasovat ve druhém kole.