Vystrčil varoval před závislostí na nedemokratických zemích

Praha - Události srpna 1968 jsou poučením, že závislost na jakékoliv nedemokratické zemi je smrtící a přináší nesvobodu. Při dnešním pietním aktu u příležitosti 52. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československa to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ústavní činitelé také varovali před tím, aby se situace Československa nezopakovala v současnosti v Bělorusku, kde demonstranti protestují po nedávných prezidentských volbách.

Vystrčil v proslovu ocenil lidi, kteří se ani po událostech srpna 1968 nenechali zlomit a kladli odpor. "Byli tu hrdinové, kteří se nevzdali svobody, nenechali zlomit svůj charakter kvůli svým ambicím, dětem, tomu, že měli strach. Ale bojovali, nevzdali se, neutekli, za to jim chci poděkovat," uvedl.

Srpnové události podle něj přináší poučení, že závislost na jakékoliv silné nedemokratické zemi je smrtící. "Přináší lámání charakterů, mrtvé, těžce zraněné, nesvobodu, ztrátu nezávislosti, svébytnosti, suverenity," uvedl. Tyto hodnoty jsou důležitější než hmotné výhody, dodal. Zopakoval tak podobné argumenty, kterými odůvodnil svou cestu na Tchaj-wan, kam se chystá vyrazit příští týden přes odpor Číny či kritiku dalších českých ústavních činitelů.

Vystrčil zmínil i situaci v Bělorusku, kde desetitisíce demonstrantů denně vyzývají k odstoupení prezidenta Alexandra Lukašenka, jehož znovuzvolení ve volbách 9. srpna podle nich bylo zfalšované a neplatné. "Když někomu kolem nás hrozí to samé, co nás potkalo v roce 1968, nemůžeme proti tomu být lhostejní," apeloval. Ocenil současně české ústavní činitele, že se děním v Bělorusku zabývají.

Dolní komoru na ceremoniálu u rozhlasu zastoupil místopředseda Petr Fiala (ODS), vládu pak vicepremiéři Jan Hamáček (ČSSD) a Alena Schillerová (za ANO). Věnce kladli mimo jiné pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) či slovenský velvyslanec v ČR Petr Weiss. Na místo dorazila zhruba třicítka pamětníků událostí srpna 1968. Členové čestné stráže měli při ceremoniálu nasazené roušky s ohledem na epidemii covidu-19.

K budově Českého rozhlasu přinesli dříve dopoledne květiny například ministr zahraničí Tomáš Petříček a ministryně práce Jana Maláčová (oba ČSSD). Úřad vlády informoval, že premiér Andrej Babiš (ANO) uctil památku obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy u liberecké radnice. V Libereckém kraji má program celé dopoledne. Babiše při projevu v Praze před dvěma lety na Vinohradské třídě vypískaly stovky lidí.

V Ústí n. L. odhalili pamětní desku oběti srpnové okupace 1968

Pamětní desku jediné ústecké oběti srpnové okupace 1968 Petra Fridricha dnes v městské čtvrti Předlice odhalil spolek Společně. Původně na jejím designu měla se spolkem spolupracovat také Univerzita J. E. Purkyně, kvůli koronaviru se tak nestalo. V noci bude ale deska na památku jedné z prvních obětí okupace sovětskými vojsky osvícená díky solárnímu světlu. ČTK to dnes řekl místo starosta spolku Jiří Čapek.

"Sešli jsme se tady z toho důvodu, že v těchto místech byl v 68. roce zabit tankem okupační armády Petr Fridrich, místní občan, ústečan," uvedl Čapek. Sedmadvacetiletý mladík večer 20. srpna 1968 mířil na schůzku se svou dívkou. V noci se postavil sovětskému tanku, do jehož pásu se mu zachytila bunda. Při pádu utrpěl těžká zranění hlavy a 22. srpna svým zraněním podlehl.

Na loňské vzpomínkové akci na roky 1968 a 1969 řekl bývalý archivář města Vladimír Kaiser, že Fridrich je první obětí vpádu okupačních vojsk. "Na místě jsem řekl, že by si někdo takový určitě zasloužil mít svoje vzpomínkové místo," řekl Čapek. Na výrobu a úmístnění pamětní desky byla proto vyhlášena veřejná sbírka. "Vybráno na ni bylo 6400 korun, zbytek do uhrazení částky, která měla být 10.000 korun, bude uhrazena ze spolkové pokladny," dodal místostarosta.

Bronzová deska na náměstí v Plzni připomíná 21. srpen 1968

Bronzová deska s otiskem pásu sovětského tanku, zapuštěná do dlažby před katedrálou na centrálním náměstí v Plzni, připomíná ode dneška okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Desku nechal na náměstí instalovat magistrát na základě podnětů občanů, řekl dnes ČTK primátor Martin Baxa (ODS).

"Lidem chybělo místo, kde by se dala veřejně připomínat okupace 21. srpna 1968," řekl. V budově Českého rozhlasu v Plzni sice pamětní deska je, není ale tak dobře přístupná. Na místo, kde je teď nová deska na náměstí, skutečně 21. srpna 1968 vjely sovětské tanky. Nedaleko odtud pak tři mladí lidé drželi protestní hladovku. Strohost a střízlivost desky s otiskem tankového pásu má podle autora návrhu, výtvarníka a chartisty Vladimíra Líbala, evokovat právě násilnost vpádu vojsk pěti komunistických zemí do Československa.

Primátor připomněl, že Plzeň se stala 21. srpna 1968 jedním z center odporu proti okupaci v celé zemi. Plzeňský rozhlas poté, co okupanti obsadili rozhlas v Praze, byl místem, odkud se několik dní svobodně vysílalo. "A byli to právě Plzeňané, kteří vlastními těly chránili budovu rozhlasu v Plzni, takže okupanti si do ní nedovolili proniknout," řekl Baxa. Na ochraně rozhlasové budovy se vystřídalo na 1500 lidí. Plzeňané tak podle Baxy svou statečností umožnili týmu pracovníků rozhlasu asi týden svobodně informovat o okupaci Československa. Po několik prvních dní okupace také vycházel deník Pravda. Skupina novinářů tehdy psala pravdivé informace o okupaci, které se k lidem v obrovských nákladech dostávaly díky tomu, že se podařilo před okupanty ukrýt tiskárnu.

Před Plzní se sovětské tanky objevily 21. srpna 1968 v 5:20 na linii Třemošná, Kozolupy a Zbůch, kde se zastavily. První obrněnce vjely do města okolo 7:30 a okupanti obsadili všechny klíčové instituce. Díky mnoha místním fotografům, kteří dali své snímky k dispozici, se do podařilo zdokumentovat celý průběh obsazování nejdůležitějších institucí ve městě, dodal archivář Adam Skála.