Vystrčil: Stát umí pomoci obcím, které se po tornádu ocitly v kritické situaci

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Stát funguje dobře a je schopný pomoci obcím, které se ocitly v kritické situaci, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kterou s dalšími obcemi loni v červnu poničilo tornádo. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) při návštěvě regionu řekla, že pro některé obce má příznivou zprávu o posunech termínů v čerpání dotací, které by jinak nestíhaly. Do některých přivezla rozhodnutí o poskytnutí dotace - například Moravská Nová Ves získá na opravu kanalizace 12 milionů korun, nedaleké Lužice dostanou 1,1 milionu na vyčištění a monitoring kanalizace.

Vystrčil, Hubáčková a senátor z břeclavského obvodu Rostislav Koštial (ODS) při dnešní návštěvě mluvili se starosty postižených jihomoravských obcí. Politici si také prohlédli shromaždiště odpadu mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškami, kam se po tornádu navážela například stavební suť. Šlo o 190.000 tun odpadu, z čehož už asi 170.000 je odvezeno.

"Jsem tu po dlouhé době a vidím, jak moc se to území rozvíjí, jak velmi pracovití lidé spravují své domy a jak jsou pracovití i zastupitelé. Opravují občanskou vybavenost a likvidují škody, které po tornádu ještě jsou. Ne na všechno ale byly síly a možnosti a peníze to řešit," řekla Hubáčková. Vystrčila zajímalo, jak obce se státem spolupracují. "Ukazuje se, že stát je schopný pomoci v okamžiku, kdy je evidentní, že obce všechno nemohou zvládnout, protože jsou v kritické situaci způsobené třeba tornádem," uvedl předseda Senátu. Řekl, že nyní je to znovu vidět například v případě ukrajinských uprchlíků.

Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09) řekl, že soukromá obydlí, která byla poškozena částečně, jsou už v podstatě opravena. To se podle něj netýká demolic, stavba nových domů se ještě protáhne."Pokud jde o veřejnou infrastrukturu, tam je to komplikovanější, protože v Moravské Nové Vsi jsme to masivní poškození využili k tomu, abychom to udělali z gruntu a pořádně. Práce nás čeká spoustu, viděl bych to na rok, dva. A pokud jde o zeleň, tak alespoň na pět let, aby to vypadalo alespoň tak, jako před tím," uvedl starosta.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti kolem 300 kilometrů za hodinu zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko loni poslední červnový čtvrtek. Živel si vyžádal šest životů a poničil 1200 domů, z nichž 200 bylo nutné strhnout.