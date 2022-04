Vystrčil spolu s dalšími senátory z Česka a Polska navštívil Ukrajinu

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navštívil Ukrajinu, která od konce února čelí ruské invazi. Do Kyjeva dorazil dopoledne vlakem spolu s maršálkem polské horní komory Tomaszem Grodzkým. V delegaci jsou i místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09), šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) a další polští senátoři. Zákonodárci obou zemí přijeli na pozvání předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka. Misi podpořil premiér Petr Fiala (ODS), podle něhož je třeba pokračovat v projevech podpory Ukrajině.

Vystrčil po příjezdu do Kyjeva řekl České televizi, že by senátoři měli vystoupit v ukrajinském parlamentu a navštívit některé obce v okolí Kyjeva, těžce postižené ruskými útoky. Čeští a polští senátoři v doprovodu Stefančuka dopoledne navštívili město Borodjanka u Kyjeva, které utrpělo během ruského bombardování a okupace značné škody. "V Senátu víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu," napsal Vystrčil na twitteru po návštěvě Borodjanky.

Vystrčil nejdřív brzo ráno na twitteru umístil společnou fotografii senátorů sedících v kupé s komentářem "Jsou pozvání, která se neodmítají" a hashtagem Senát na Ukrajině. Později přidal fotografie, jak spolu s Grodzkým jedou v ochranných vestách automobilem a také ze společné návštěvy parlamentních předáků v Borodjance.

Před měsícem podnikl cestu do Kyjeva Fiala společně se svým polským a slovinským protějškem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou a s polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským. V ukrajinské metropoli se setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenským i premiérem Denysem Šmyhalem. Cílem jejich návštěvy bylo podpořit Ukrajinu. Po nich do Kyjeva cestovala řada představitelů evropských zemí.

Fiala dnešní Vystrčilovu cestu do Kyjeva podpořil. "Považuji za velmi důležité, že politici z Evropy na Ukrajinu jezdí, a vyjadřují tak podporu zemi zasažené ruskou agresí. Přeji mu šťastný návrat domů," napsal český premiér na twitteru. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) České televizi řekl, že s ním Vystrčil cestu na Ukrajinu konzultoval a že mu ji doporučil. Podle šéfa české diplomacie je návštěva i jakýmsi potvrzením, že Česko za Ukrajinou stojí. Ozývají se totiž i hlasy, že podobné cesty jsou jen snahou politiků se zviditelnit a Ukrajině nic nepřinesou.

Senát minulý týden schválil stanovisko, podle něhož Rusko musí nést následky za rozpoutání války proti Ukrajině včetně platby reparací. Horní parlamentní komora také konstatovala, že vraždění civilistů v ukrajinských městech nese všechny znaky válečného zločinu podle mezinárodního práva a že únosy obyvatel Ukrajiny do Ruska jsou neospravedlnitelné.

Česko od začátku bojů posílá Kyjevu vojenskou i humanitární pomoc, do republiky dorazilo podle odhadů z Ukrajiny přes 300.000 uprchlíků, hlavně žen a dětí.