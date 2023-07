Vystrčil: Přímé letecké spojení ČR a Tchaj-wanu posune demokracii

Praha - Přímá letecká linka mezi Prahou a Tchaj-pejí může podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) posouvat demokracii jak v Česku, tak na Tchaj-wanu. Řekl to novinářům na slavnostní inauguraci přímého leteckého spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí. První letadlo dopravce China Airlines přiletělo z Tchaj-wanu dnes před sedmou hodinou ráno, opačným směrem je pravidelný odlet plánovaný na 11:05. První let směrem do Prahy byl téměř vyprodaný.

Vystrčil také řekl, že neočekává reakci Čínské lidové republiky. "Pokud je pravda to, co vždy tvrdí, totiž že byznysu nikdy bránit nebude," uvedl.

Prezident dopravce China Airlines George Kao novinářům řekl, že jsou spokojeni s dosavadním prodejem letenek na novou linku. Také zmínil, že letenky nakupují nejen Tchajwanci, ale také cestující z Jižní Koreje, Japonska a Vietnamu. Uvedl, že tato linka proto zatím vypadá velmi slibně. Dodal, že v příštích letech chtějí navyšovat množství letů do Evropy, což nyní brzdí nedostatek volných letadel.

Nová přímá linka nabídne dva lety týdně, z Prahy ve středu a v neděli, z Tchaj-peje v úterý a sobotu. Ceny zpáteční letenky začínají podle webu dopravce zhruba na 17.800 Kč. China Airlines bude využívat na lince letadlo Airbus A350-900. Podle webu dopravce nabídne dohromady 306 míst.

Ředitel Letiště Praha Jiří Pos považuje přímé spojení s Tchaj-wanem za mimořádný úspěch, který posílí cestovní ruch. "Před pandemií v roce 2019 navštívilo Českou republiku přes 190.000 cestujících z Tchaj-wanu, loni jich bylo pouze 13.791, což znamenalo pokles o téměř 93 procent," uvedl Pos. Podle něj by situaci mohlo zlepšit přímé letecké spojení, které zároveň pro cestující z Prahy rozšíří možnosti cestování do dalších míst v Asii.

Vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Liang-Ruey Ke uvedl, že pravidelné spojení České republiky a Tchaj-wanu se začalo plánovat už v roce 2007. Od roku 2019 přispívaly k realizaci také častější vzájemné politické návštěvy. "V roce 2019 jsem s tímto nápadem seznámil prezidentku Cchaj-Jing-wem, u které jsme se dočkali přijetí s naší pražskou delegací," řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Následovaly návštěvy Vystrčila či předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Linka je podle ředitele České centrály cestovního ruchu CzechTourism Jana Hergeta předznamenáním návratu asijských turistů do Česka. "Data o ubytování v hotelích v Česku z letošního května ukazují, že meziročně vzrostl počet Tchaj-wanců z 393 na 11.213. Znamená to velké přiblížení se situaci v květnu 2019, kdy se ve stejném období jednalo o 14.839 tchaj-wanských turistů," uvedl Herget.