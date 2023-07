Vystrčil předal Zelenskému symbolický klíč od Senátu

Praha - Předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) předal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému symbolický klíč od Senátu. Bere to jako oboustranný závazek, řekl před novináři. Zelenskyj poděkoval za dar i za to, že Česko od loňského začátku ruské invaze přijalo tisíce ukrajinských uprchlíků. Oba politici spolu jednali zhruba půl hodiny. Hlavním tématem podle Vystrčila byla pomoc Senátu Ukrajině z hlediska její obrany vůči ruské agresi a poté její začlenění do EU i NATO.

"Když máte klíč od českého Senátu, tak dveře českého Senátu jsou vám, pane prezidente, a celému ukrajinskému lidu vždy otevřené," řekl Vystrčil. Horní parlamentní komora podle něj bude podporovat Ukrajinu, dělat vše pro to, aby získala svoji územní celistvost, svébytnost a nezávislost a stala se svobodnou a demokratickou zemí, kterou nebude napadat agresor.

Místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) uvedl, že je hrdý na to, že Česko může pomáhat Ukrajině. Ve čtvrtek se setkal s dobrovolníky, kteří v napadené zemi působí už více než rok. Zelenskému od nich předal nášivku.

Jednání se podle Vystrčila týkalo úsilí o vstup Ukrajiny do EU, Zelenskyj ho informoval o tom, jak se daří jeho zemi plnit stanovené úkoly. „Dále jsme se bavili s panem prezidentem o situaci na Ukrajině, zejména jsme si stačili říct pár slov o situaci v Záporožské jaderné elektrárně a potom také o situaci, která souvisí s nedávnými událostmi v Rusku a s nedávným přechodem wagnerovců, respektive jejich velitele Jevgenije Prigožina do Běloruska,“ popsal předseda Senátu.

"Pokud padla otázka, co nejvíc dnes Ukrajina potřebuje, tak samozřejmě jsou to zbraně a potom je to také nevojenská pomoc, ať se to týká humanitární pomoci, ať se to týká pomoci uprchlíkům nebo pomoci, která bude souviset s obnovou Ukrajiny," řekl Vystrčil. Těchto témat se podle něho obě strany spíše dotkly, než aby je podrobně rozebíraly. Předpokládá další kroky ve vzájemné spolupráci obou parlamentů. Spočívat budou v přípravě memoranda, které by mohly obě strany podepsat letos v říjnu, kdy bude v Praze zasedat takzvaná Krymská platforma. Platforma usiluje o obnovení územní celistvosti Ukrajiny a ukončení ruské okupace krymského poloostrova

Vystrčil navštívil Ukrajinu loni 14. dubna. Do Kyjeva dorazil spolu s maršálkem polské horní komory Tomaszem Grodzkým. V delegaci byli i Růžička, šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) a další polští senátoři.

Zelenskyj letos na jaře udělil Vystrčilovi a předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) státní vyznamenání své země. Ocenil je za mimořádné osobní zásluhy o posílení ukrajinsko-české mezistátní spolupráce, podporu státní suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. S Pekarovou Adamovou se dnes Zelenskyj také setkal.