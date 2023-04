Vystrčil: Pravidla, na kterých funguje EU, jsou čím dál složitější

Praha - Pravidla, na kterých funguje Evropská unie, jsou čím dál složitější a někdy je problém se v nich vyznat. V úvodním projevu druhého dne konference předsedů evropských parlamentů v Praze to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Vyzval k pomoci zemím, jež jsou kandidáty pro vstup do EU. Apeloval také k opouštění strategické závislosti na surovinách a produktech získávaných z autoritářských a totalitních režimů.

Podle Vystrčila je důležité, aby si země EU předávaly zkušenosti a aby ti, jejichž demokracie je stabilnější a vyspělejší, ukazovali cestu těm, kteří ji teprve tvoří. Při takové výměně zkušeností potom vznikají pravidla, na kterých funguje EU. Ta se pořád rozšiřují a podle Vystrčila to není vždy bez chyb. "Jsou čím dál složitější, někdy máme i my problém se v nich vyznat. Jak se potom v těch pravidlech mají vyznat ti, co chtějí do EU vstoupit?" tázal se.

Obtížná pravidla a nepřehledný systém podle něj zatěžuje ty, kteří chtějí rozšířit demokratické společenství. Vyzval tedy k větší pomoci kandidátským zemím. "Nesoustřeďme se pouze na pravidla, ale také na principy, protože principy a hodnoty jsou základ toho, co tvoří základ evropské civilizace a naší demokracie," poznamenal Vystrčil.

EU by podle šéfa horní komory Parlamentu měla být odvážnější. V době ruské agrese vůči Ukrajině a stále doznívající koronavirové pandemie je v těžké situaci. "Je pro nás velmi obtížné často v našich zemích dosáhnout toho, aby lidé nadále podporovali svobodné a demokratické uspořádání, aby nepodléhali různému vábení laciných energií, potravin, laciného života," uvedl. "Všichni obchodníci s deštěm, co nabízejí něco mnohem lacinějšího, svůdnějšího, něco, co je možné získat bez práce, tak si to jednou všechno draze nechají zaplatit," dodal Vystrčil.

Evropská prosperita vzešla z globálního obchodování, spolupráce a tvrdé práci, míní. "Ale myslím, že je čas si přiznat, že naši prosperitu a kvalitu života máme také proto, že jsme žili a žijeme na dluh," uvedl. Mimo jiné EU prohlubovala svoji strategickou závislost na autoritářských a totalitních režimech, od čehož je podle Vystrčila nutné se oprostit, ač to nebude bezbolestné. Vyzval proto ke spolupráci v rámci EU, ale i s všemi dalšími podobně smýšlejícími zeměmi.

Lipavský má za potřebné spolupracovat se třetími zeměmi, čelit ruské propagandě Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) má za potřebné spolupracovat se třetími zeměmi, vysvětlovat jim koloniální povahu ruské války na Ukrajině a čelit ruské propagandě. Řekl to dnes v projevu na konferenci předsedů evropských parlamentů v pražském Kongresovém centru. Za důležité považuje propagovat společné hodnoty, jako jsou demokracie, lidská práva, právní stát, podporovat občanskou společnost a nezávislá média v evropských zemích i jinde. "Je potřeba ukázat jednotu, podpořit boj proti barbarismu a za zachování mezinárodního práva," uvedl ministr. Prioritou podle něj zůstává poskytovat Ukrajině veškerou podporu a zároveň více spolupracovat se třetími zeměmi. "Některé mají velké obavy reagovat, bojí se případné ruské reakce, jiné vnímají krátkodobé přínosy, ať už jde o zbraně či finanční podporu, a jiné nemají zájem o válku, která je podle nich daleko," poznamenal. Válka se ale podle šéfa české diplomacie dotýká všech. "Jedná se o útok na uspořádání světa založené na mezinárodním právním řádu. Musíme mít partnerské vztahy se všemi státy a vysvětlovat koloniální povahu války, čelit ruské propagandě, výhrůžkám a hrozbám, které vrací svět do temných dob totalitarismu," uvedl. Demokracie je podle něj velmi odolným systémem. Nutné je ale odolnost dále posilovat, snižovat závislost na totalitních či autoritářských režimech, co se týče dodávek strategických materiálů, produktů či technologií, míní. Podle Lipavského je nutné posílit obranu, bezpečnost a zajistit, že evropské ekonomiky budou technologicky pokročilé, odolné a konkurenceschopné. "Na to nesmíme zapomínat, když vyjednáváme jakoukoli novou evropskou legislativu, abychom nevytvářeli větší zátěž," doplnil. Uvedl také, že je potřeba silný a jednotný vnitřní trh. "Nejde jen o dodržování pravidel, ale také o odstraňování stále ještě přetrvávajících překážek a o zvýšení propojenosti," řekl. Apeloval také na diverzifikaci dodavatelských řetězců.