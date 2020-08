Vystrčil podle čínského velvyslance podpořil separatistické síly

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) návštěvou Tchaj-wanu s delegací očividně podpořil separatistické síly. V prohlášení zaslaném ČTK to uvedl čínský velvyslanec v ČR Čang Ťien-min. Takový akt je podle něj závažným zásahem do čínské suverenity a vměšováním do jejích vnitřních záležitostí. Velvyslance si dnes předvolal náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa na pokyn ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) kvůli slovům šéfa čínské diplomacie, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny. Tlapa vyjádřil zásadní nesouhlas a označil prohlášení za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace mezi dvěma suverénními zeměmi.

"Velvyslanec Čang Ťien-min zdůraznil, že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí území Číny. Čína vždy pevně oponovala jakékoliv formě oficiálních výměn s Tchaj-wanem u států, se kterými Čína navázala diplomatické vztahy. Zásada jedné Číny je politickým základem čínsko-českých vztahů. Navzdory silnému nesouhlasu a vážně oponující pozici Číny stejně trval Vystrčil ve vlastním zájmu na tzv. návštěvě Tchaj-wanu s delegací, čímž očividně podpořil separatistické síly a aktivity spojené s 'nezávislostí Tchaj-wanu'," uvedla ambasáda.

"Takový akt je závažným zasahováním do čínské suverenity a jedná se o vážné vměšování do vnitřních záležitostí. Takový čin významně porušuje bilaterální politické závazky a základní normy mezinárodních vztahů. Čínská strana výrazně nesouhlasí a odsuzuje takový čin," dodalo velvyslanectví.

"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl dnes dříve čínský ministr zahraničí Wang I na adresu Vystrčila. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci". Komentář označil za nemístný a nepatřičný premiér Andrej Babiš (ANO), kritizoval jej také ministr Petříček. Vystrčil jej považuje za zásah do českých záležitostí.

"Čína podnikne odpovídající kroky nezbytné k ochraně svých legitimních práv a zájmů. Čínská strana vyzývá českou stranu, aby si uvědomila skutečnou podstatu této návštěvy a dodržela princip jedné Číny, zabránila nepříznivým dopadům návštěvy Tchaj-wanu a zamezila tak poškozování rozvoje bilaterálních vztahů mezi Čínou a Českou republikou," poznamenal velvyslanec.

Vystrčil společně s asi 90člennou delegací, kterou tvoří politici, podnikatelé, zástupci vědeckých i kulturních institucí či novináři, zůstane na Tchaj-wanu do pátku. Na nedělní večeři s tchajwanským ministrem zahraničí Vystrčil cestu označil za historickou návštěvu. Předseda Senátu má během návštěvy v plánu schůzky s předními tchajwanskými politiky. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní dříve také například český prezident Miloš Zeman nebo Babiš.