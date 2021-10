Vystrčil ocenil spojení demokratických stran ve volbách

Mezinárodní cenu Fora 2000 za odvahu a odpovědnost převzal 11. října 2021 na konferenci na pražském Žofíně z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (vlevo) zakládající prezident Národní nadace pro demokracii (National Endowment for Democracy) Carl Gershman (vpravo).

Mezinárodní cenu Fora 2000 za odvahu a odpovědnost převzal 11. října 2021 na konferenci na pražském Žofíně z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (vlevo) zakládající prezident Národní nadace pro demokracii (National Endowment for Democracy) Carl Gershman (vpravo). ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ocenil, že se demokratické síly ve sněmovních volbách spojily, a věří, že se dohodnou na společné vládě. Řekl to dnes v projevu při zahájení mezinárodní konference Forum 2000 na pražském Žofíně. Považuje za důležité pomáhat izolovaným demokraciím, které mají v zádech "takzvaného velkého bratra".

"Jsme dnes svědky toho, že se demokratické síly spojily v rámci voleb, které proběhly, a věřím, že dokážou ustavit a dohodnout se na společné plně demokratické vládě. Mám z toho dobrý pocit a myslím, že to je dobrý příklad pro všechny ostatní, že pokud děláte politiku poctivě, můžete vyhrát, aniž byste byli populisty nebo lidmi, kteří neříkají pravdu," řekl Vystrčil.

Ve volbách zvítězila koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, před hnutím ANO. Třetí skončili Piráti a STAN. Opoziční koalice hned v sobotu večer podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu.

Šéf horní komory považuje za důležité pomáhat izolovaným demokraciím. I pro Česko podle něj bylo důležité, když cítilo podporu po kauze Vrbětice. Při výbuchu skladu v roce 2014 zemřeli dva lidé. Důvodné podezření českých bezpečnostních složek, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, vyvolalo letos na jaře diplomatickou roztržku s Ruskem.

Podle Vystrčila by demokratické země nikdy neměly ustupovat totalitám. Pokud tak učiní kvůli ekonomickým výhodám, v budoucnosti za to zaplatí, míní.

Za zásadní vlastnosti demokratů považuje odvahu, odpovědnost a aktivní občanství.

Bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová hovořila o tom, že potřeba plán pro obnovu demokracie. Politika podle ní není už příliš založena na postojích, ale na emocích. Ideologické změny podle ní nejsou důsledky chudoby nebo ekonomických krizí, ale nových typů katastrof. Zmínila také demonstrace. Lidé podle ní protestují na ulicích z různých důvodů. Hlavní ale nejsou socioekonomické, nýbrž politické, nedůvěra k demokratickým institucím, atmosféra ve společnosti, politická kultura. "Musíme změnit jazyk, komunikaci, symboly a začít hovořit o zásadní záležitosti - demokratické identitě," dodala.

Ocenění za odvahu a odpovědnost Fora 2000 obdržel Carl Gershman

Mezinárodní cenu Fora 2000 za odvahu a odpovědnost dnes na konferenci na pražském Žofíně obdržel zakládající prezident Národní nadace pro demokracii (National Endowment for Democracy) Carl Gershman.

"Jsem velmi rád, že mohu být u toho, kdy první mezinárodní cenu Fora 2000 za odpovědnost a odvahu dostane Carl Gershman. Člověk, který je odvážný, odpovědný a má energii. Já mu za to moc děkuji, protože to jsou příklady, které potřebujeme slyšet, vidět, a kterým bychom za to měli dnes poděkovat," řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Před nástupem do funkce prezidenta nadace byl Gershman výkonným ředitelem sociálních demokratů ve Spojených státech, vědeckým pracovníkem ve Freedom House a ve funkci poradce velvyslance USA při OSN zastupoval USA ve Třetím výboru OSN, který se zabývá lidskými právy na mezinárodní úrovni, uvedlo na webu Forum 2000.