Vystrčil: Litva oficiálně uvedla, že jaderná energie může být udržitelný zdroj

Vilnius - Litva dnes poprvé oficiálně uvedla, že jaderná energie může být udržitelným zdrojem. Po jednání s litevským ministrem zahraničí Gabrieliusem Landsbergisem ve Vilniusu to českým novinářům řekl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podobný příslib šéf horní komory při své cestě v Pobaltí získal v pondělí také v Estonsku, v Litvě ale podle něj zazněl přímo na oficiálním jednání.

"Poprvé jsme z úst vysokého představitele Litvy slyšeli, že Litva si dovede představit, že v případě České republiky tomu bude tak, že jaderný zdroj a jaderná energetika bude uznána za trvale udržitelnou. Protože chápou tu naši pozici, že nemáme podmínky pro to, abychom vyráběli energii pouze například ze solární panelů nebo větrných elektráren," uvedl Vystrčil. Postoj Litvy v této otázce označil za otevřenější než už Estonska, byť i ono má podle něj podobný názor.

Kromě energetiky jednali politici podle Vystrčila také o migraci nebo otázce Tchaj-wanu. "Demokratické země si mají pomáhat," řekl dnes k Tchaj-wanu. Čína, která Tchaj-wan považuje za svou součást, se loni silně stavěla proti návštěvě české delegace na Tchaj-wanu, kterou vedl právě Vystrčil. Hrozila politickými i hospodářskými sankcemi. Tchaj-wan jako samostatný stát uznává jen hrstka zemí, v Evropské unii žádná. Neuznávají jej ani Spojené státy.

Vystrčil dnes končí pětidenní misi do Estonska a Litvy, během které opakovaně na dodržování lidských práv apeloval. Ve středu večer se ve Vilniusu setkal s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou.

Spojence pro rozvoj jaderné energetiky hledá Česko napříč EU, čeští politici dlouhodobě uvádějí, že je pro český energetický mix jaderná energetika nezbytná. Na začátku října české ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že spojenectví členských států EU v jaderné energetice chystá Česko společně s Francií. K záměru se podle ministerstva připojily také Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Francouzská elektrárenská společnost Electricité de France (EDF) patří mezi zájemce o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

Plánovaná stavba nového dukovanského bloku je v posledních měsících jedním z ústředních témat české politické scény. Bezpečnostní posouzení tří zájemců o stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně zahájila společnost Elektrárna Dukovany II na konci června. Osloveny byly EDF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Bezpečnostní dotazník neobdržela ruská společnost Rosatom ani čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.

Všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám mají uchazeči předložit polostátní energetické společnosti ČEZ do konce letošního listopadu. Vláda pak rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard Kč), někteří experti ale upozorňují, že cena bude vyšší. Podle ekologických organizací je jaderná energetika zcela nekonkurenceschopná.