Vystrčil: Existuje poloviční možnost zrušení schůze Senátu

Praha - Existuje poloviční možnost, že řádná schůze Senátu příští týden kvůli hrozbě koronaviru nebude, řekl dnes v Otázkách Václava Moravce České televize předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Rozhodnout by se mělo podle něho v pondělí, kdy zasedne krizový štáb. Pokud by schůze nebyla, předlohy, které by senátoři měli projednat, by koncem března automaticky putovaly k podpisu prezidentovi.

"Zatím to vidím 50 na 50," uvedl Vystrčil k pravděpodobnosti zrušení schůze. Jednou z variant ale podle něho, že by na jednání přišlo méně senátorů než obvykle při zachování politického vlivu jednotlivých frakcí. Teoretický je podle předsedy horní komory možné, že rozhodnutí by mohlo padnout až v úterý.

Sněmovna se kvůli koronaviru ve středu rozhodla předčasně ukončit svou schůzi. V případě Senátu by stejný krok znamenal, že zákony, které má projednat, by byly postoupeny prezidentovi jako přijaté. Horní komora má totiž na rozdíl od Sněmovny z ústavy na projednání zákonů pouze 30 dní od obdržení tisku s výjimkou zákonů ústavních a volebních.

Na programu senátní schůze je například zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům nebo prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Senát má také rozhodnout, zda doklad o očkování nebude podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě. Posoudit má také změny ve způsobu voleb do správních a dozorčích rad oborových zdravotních pojišťoven.

Senát v rámci prevence proti šíření koronaviru zrušil veškeré akce pro veřejnost, jako jsou konference, semináře, besedy nebo vernisáže. Přístup veřejnosti na jednání senátních výborů a schůzi horní komory byl omezen, přísnější pravidla platí i pro média. Podobná opatření přijala i Sněmovna.