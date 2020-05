Vystrčil: Cesta na Tchaj-wan je reálnější, nebudeme lokajem

Praha - Pokud bude Čína diktovat České republice a Senátu, co mají dělat, cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se stává reálnější. Vystrčil to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu podle něj trvá na tom, že mise na Tchaj-wan by Česku a jeho ekonomice neprospěla. Pražský hrad zveřejnil pouze informaci, že se schůzka Zemana a Vystrčila konala. Další vyjádření ČTK zjišťuje.

"Moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále snášet to, že budeme přistupovat na to, že budeme něčím lokajem," prohlásil předseda Senátu. Pokud nátlak Číny bude trvat, povede podle Vystrčila jen ke zhoršení vzájemných vztahů. "Raději bych přivítal nějakou rozumnou možnost domluvy, ale tady se zdá, že to není možné," řekl předseda Senátu novinářům.

Jako příklad pokračujícího nátlaku Vystrčil uvedl to, že čínské velvyslanectví v Praze vyjádřilo nelibost nad jeho poděkováním za dar tchajwanských zdravotnických roušek. Vystrčil také uvedl, že rada čínské ambasády telefonicky varoval před tím, aby blahopřál nové tchajwanské prezidentce ke zvolení do funkce. Prý by to nebylo dobré a poškodilo by to čínsko-české vztahy, řekl předseda Senátu. V reakci na to dnes veřejně vyjádřil potěšení nad tím, že Tchaj-wan má demokraticky zvolenou prezidentku. "A jsem rád, že je demokratickou zemí," dodal.

Cesta na Tchaj-wan by se podle Vystrčila mohla uskutečnit, až to situace kolem šíření koronaviru umožní. Bude potřeba také zjistit, zda trvá zájem podnikatelů misi uskutečnit

Vystrčil dnes se Zemanem na Pražském hradě jednali o tzv. čínském dopisu, ve kterém čínská ambasáda varovala před plánovanou cestou předchozího předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan.