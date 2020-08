Vystrčil čeká, že mise na Tchaj-wan bude úspěšná i pro ekonomiku

Praha - Cesta na Tchaj-wan má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) prokázat zájem Česka o spolupráci se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje nebo nepřeje. Vystrčil očekává, že mise bude úspěšná i s ohledem na prohloubení ekonomických vztahů. Předseda Senátu to dnes uvedl na briefingu před zahájením cesty, která se uskuteční od 29. srpna do 5. září.

Proti uskutečnění cesty protestovala Čína, která Tchaj-wan pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. Odmítli ji Hrad i představitelé vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).

Pozitivní ohlasy na cestu podle Vystrčila převažují. "Jsem přesvědčen, že ta cesta bude úspěšná a přispěje k restartu české ekonomiky," řekl předseda Senátu. Vystrčila v čele senátní delegace doprovodí zástupci 36 firem, aby navázali kontakty, uzavřeli kontrakty a pomohli zvýšit tchajwanské investice v ČR a její konkurenceschopnost.

Vystrčil se na Tchaj-wanu setká s nejvyššími představiteli země, bude jednat také se čtyřmi tchajwanskými ministry. Většinu času bude pobývat v hlavním městě Tchaj-pej, v plánu má i návštěvu dalších tchajwanských měst. Během cesty dostane ocenění za parlamentní diplomacii. Oceněn bude i jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS), který před svým náhlým lednovým úmrtím misi plánoval.