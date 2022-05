Vystrčil: Bělorusové usilující o svobodu by boj neměli vzdávat, ČR je podporuje

Praha - Bělorusové, kteří usilují o svobodu a demokracii ve své zemi, by tento boj podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) neměli vzdávat a neztrácet naději. Česko s ohledem na své historické zkušenosti na ně nezapomene a bude je podporovat, uvedl Vystrčil po setkání s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Mezi možnostmi podpory zmínil pomoc politickým vězňům a jejich rodinám. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) s Cichanouskou mluvil o pomoci České republiky běloruským umělcům a kultuře.

"Jsme připraveni svobodné Bělorusko a lidi, kteří bojují za svobodné Bělorusko, maximálně podporovat," řekl Vystrčil. Cichanouská uvedla, že je vděčná Senátu za jeho podporu a možnost popsat, jak vypadá aktuální situace v Bělorusku a mezi jeho obyvateli. "Děláme vše pro to, abychom uspěli v našem boji, a cítím ze strany Senátu podporu našim snahám," uvedla.

Vystrčil na dotaz ČTK uvedl, že mezi formy podpory by mohly patřit výjimky z protiběloruských sankcí pro vězně diktátorského režimu Alexandra Lukašenka a jejich rodiny. Jsou podle něj v bezprecedentně špatné situaci. "Myslím, že by neměl být pro země jako Česká republika problém, aby je podpořily," řekl.

Předseda Senátu také uvedl možnost rozšíření stipendií pro běloruské studenty nebo podporu nezávislých médií, aby Bělorusové byli obeznámeni se skutečnou situací. Chtěl by také probrat možnost, jak přimět provozovatele sociálních sítí typu YouTube k tomu, aby nevysílaly propagační a reklamní státní spoty ruského a běloruského režimu. Je absurdní, když před vystoupením Cichanouské na YouTube půl hodiny běží reklama na Lukašenka. "Nemyslím si, že by to měly dělat společnosti, které chtějí svobodný a demokratický trh," dodal.

Baxa připomněl, že ministerstvo kultury mimo jiné během omezení spojených s pandemií koronaviru umožňovalo na základě příslušných výjimek přicestování představitelům nezávislé běloruské kultury do Česka na rezidenční pobyty.

Dodal, že ministerstvo kultury v těchto dnech uplatnilo zásadní připomínku k návrhu zákona o dalších opatřeních v souvislosti s válkou na Ukrajině, která se týká podmínek úpravy režimu dočasné ochrany. "MK zastává stanovisko, aby do vymezení skupin občanů třetích zemí byli zahrnuti občané Ruské federace nebo Běloruské republiky, kteří se vyhraňují vůči invazi na Ukrajině a aktivně vstupují do veřejné debaty," uvedl Baxa. Nejsou sice v ohrožení života, ale za kritiku režimu jim hrozí v jejich zemi postih. Řada z nich působí v uměleckých profesích a české organizace s nimi spolupracují. "Je v zájmu České republiky tuto spolupráci nadále umožnit a podporovat. Současně, v případě umělců již pobývajících a pracujících na území ČR, apeluje ministerstvo kultury na možnost slučování rodin," uvedl ministr.

Cichanouské, která v roce 2020 kandidovala na prezidentku místo svého manžela Sjarheje a poté se musela uchýlit do exilu, předal Vystrčil osobní dopis pro jejího muže. Ten byl loni v prosinci odsouzen k 18 letům vězení odnětí svobody. Obsahem dopisu je podle Vystrčila vyjádření podpory Cichanouskému a dalším Bělorusům v boji za svobodu a za to, aby nikdo za to, že chce svobodu a demokracii, nebyl vězněn. Předseda Senátu v dopise podle svých slov připomenul české zkušenosti s obdobnou situací a to, že se Bělorusové mohou na Česko spolehnout. Vyjádřil naději, že se jednou v Česku nebo v Bělorusku společně svobodně potkají.

Cichanouská uvedla, že se pokusí najít možnost, jak dopis svému manželovi předat. "Je to důležité nejen pro Sjarheje, ale i pro ostatní politické vězně vidět, že Evropa na ně nezapomněla," dodala.

Vystrčil věnoval Cichanouské také aršík čtyř známek s portrétem prvního českého prezidenta a bývalého politického vězně Václava Havla. Vyjádřil v této souvislosti přání, aby se Cichanouská mohla do Prahy vrátit koncem září, kdy bude v předvečer svatováclavského svátku udělovat stříbrné senátní pamětní medaile.