Vystoupením skupiny The Cure skončil slavný festival Glastonbury

Pilton (Británie) - Vystoupením anglické alternativní rockové kapely The Cure vyvrcholil legendární festival Glastonbury. Na pódiích v neděli zazářily pěvecké hvězdy od Američanky Miley Cyrusové po Australanku Kylie Minogueovou, pro kterou bylo vystoupení obzvlášť významné, jelikož ho před 14 lety musela kvůli rakovině zrušit.

Minogueová nadchla fanoušky svými klasickými hity "Spinning Around", "Shocked" a "Better the Devil You Know" a dalšími písněmi ze své tvorby. Zpěvačka měla být hlavní tváří festivalu v roce 2005, ale musela své vystoupení zrušit kvůli rakovině prsou. "Přála jsem si, aby to bylo jinak, ale život je jaký je," řekla dnes dojatě fanouškům. "Jsme tu v tento moment všichni společně," dodala. Minogueová zároveň poděkovala interpretům, kteří tehdy na Glastonbury zazpívali její písně a jednoho z nich, frontmana kapely Coldplay Chrise Martina, pozvala na pódium, aby si s ní zapíval její snad nejznámější hit "Can't Get You Out of My Head", poté zpěvačka před diváky držícími rudé růže zapívala s Nickem Cavem "Where the Wild Roses Grow".

Po Minogueové zahájila své vystoupení americká zpěvačka Miley Cyrusová písní "Nothing Breaks Like a Heart" s Markem Ronsonem. Později vystoupil také její otec Billy Ray Cyrus.

Na hlavním pyramidovém pódiu večer zahrála americká indie-rocková kapela Vampire Weekend a následně celý festival vyvrcholil vystoupením legendární kapely The Cure. Ta přítomným zahrála množství známých písní včetně "Friday I'm in Love", "The Forest" a "In Between Days". Své vystoupení skupina zakončila hitem "Boys Don't Cry".

Festival Glastonbury přitom není zdaleka jen hudebním festivalem, hostí i taneční či divadelní soubory, cirkusové společnosti, kabaretní představení i diskusní fóra. Na jevišti se dnes objevil poněkud nečekaný host- třiadevadesátiletý přírodovědce David Attenborough, který účastníkům poděkoval za to, že omezili spotřebu plastů. Letos byl totiž na akci, jež tradičně vyzývá k ekologickému chování, zakázán prodej nápojů v plastových lahvích a k dispozici místo toho byly fontánky s vodou, kterou si mohli lidé natočit. Někteří si však stěžovali, že na vodu v horku čekali ve frontě i hodinu, či museli platit za nesmyslně drahé plechovky.

V uplynulých dnech na festival pod širým nebem mezi vesnicemi Pilton a Pylle v anglickém hrabství Somerset dorazily desítky tisíc fanoušků populární hudby, rocku i alternativnějších žánrů. Už v pátek mohli na hlavním pódiu vidět například rappera Stormzyho, George Ezru nebo Sheryl Crowovou, v sobotu se jim představili Janet Jacksonová, bývalý frontman skupiny Oasis Liam Gallagher či skupina The Killers. Dohromady mohli diváci zhlédnout na 79 pódiích přes 2800 vystoupení.