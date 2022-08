Výstavu Země živitelka navštívilo 114.501 lidí, o 17.000 víc než loni

České Budějovice - Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, jež dnes skončila, navštívilo letos 114.501 lidí. Je to zhruba o 17.000 víc než loni, ale méně než před covidovou pandemií. Agrosalonu se od 25. do 30. srpna zúčastnilo přes 600 vystavovatelů. Vyplývá to z tiskové zprávy českobudějovického výstaviště. Někteří vystavovatelé zaznamenali rekordní prodeje. Hlavním tématem byla budoucnost české krajiny, ale také zdražování energií, jež dopadá na zemědělce i potravináře, řekl ČTK předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin.

"Náš cíl návštěvnosti přes sto tisíc byl splněný. S tím číslem jsme spokojeni: říkali jsme, že všechno, co bude nad sto tisíc, bude velkým úspěchem. Je to dáno i zklidněním (společenské) situace, protože loňská Země živitelka byla ještě poznamenaná covidem. Teď už nás toto téma nijak neomezovalo. Vstřebáváme vesměs pozitivní ohlasy od našich vystavovatelů, což nás těší. Řada si jich chválí letošní ročník jako rekordní, že tu udělali velké prodeje, na které třeba dříve ani nebyli zvyklí," řekl Severin.

Téma Budoucnost české krajiny se odráželo v odborném programu i expozicích. Podle Severina se vystavovatelé hodně zajímali o moderní technologie a digitalizaci v zemědělství. "K tomu se bohužel přiřadilo i téma, o kterém jsme ještě při přípravě agrosalonu v březnu neměli tušení, a to problém ceny energií, což dopadá nejen na zemědělce, ale i na potravináře," řekl Severin.

Nejvíc lidí přišlo podle něj na zahájení 25. srpna, pak den poté a v pondělí 29. srpna. Podobně jako loni bylo složité kolem areálu zaparkovat. U kruhového objezdu před obchodním centrem Tesco a na tahu I/20 u sídliště Vltava se tvořily kolony. Nelze už totiž parkovat na loukách u vysokoškolských kolejí, kde vznikly byty. Výstaviště plánuje, že poblíž hlavní brány postaví parkovací dům.

Na 48. ročníku se představilo přes 600 vystavovatelů, meziročně jich víc než 150 přibylo. Organizátoři chtěli zdůraznit, jak čeští zemědělci, rybáři i lesníci pečují o krajinu. Připomněli i kvalitu českých potravin. Zahájení výstavy se zúčastnili prezident Miloš Zeman i premiér Petr Fiala (ODS).

Agrosalon nabídl odborný i doprovodný program. Lidé viděli moderní i historické stroje. Akce zahrnula i výstavu norických koní, šampionát v rychlostní střiži ovcí či ukázky skotu. Chovatelé přivezli rekordní počet hospodářských zvířat, 185 kusů masného skotu. Dnes, kdy agrosalon skončil, byla plná Pivovarská zahrada, kde koncertovala nejstarší jihočeská dechovka Babouci. Výstaviště také letos představilo předělaný pavilon R2. Příští rok potrvá agrosalon od 24. do 29. srpna.

Letos chce výstaviště obnovit tradici adventních trhů. Příští rok by měla být součástí veletrhu Hobby, druhé největší akce v areálu, i potravinářská výstava, řekl Severin.

Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Loni ji navštívilo 97.500 lidí, v posledním předcovidovém roce 2019 to bylo 123.017 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.