Praha - Ranou i vrcholnou tvorbu jedné z nejvýznamnějších osobností moderního umění Josefa Šímy představí Národní galerie Praha (NGP) ve Valdštejnské jízdárně. Výstava se jmenuje Cesta k Vysoké hře s odkazem na uměleckou skupinu, v níž Šíma působil. "Vysoká hra je možná příznačný název, když ji hrajete moc dlouho, tak také můžete přijít o hlavu, což se mi stalo," řekl na dnešní vernisáži Jiří Fajt, kterého dnes z funkce ředitele NGP odvolal ministr kultury Antonín Staněk.

Podle informací ČTK již někteří zahraniční partneři odvolávají spolupráci s Národní galerií. Podle několika zaměstnanců NG může být ohrožena také velká akvizice sbírky tuzemských sběratelů, s nimiž měla NGP příští týden podepisovat smlouvu.

Rozvázat spolupráci s NGP chce třeba Erika Hoffmannová, sběratelka, která se svým manželem od 60. let budovala sbírku umění zahrnující díla od 90. let do současnosti. Loni na jaře kolekci získaly Státní umělecké sbírky Drážďany. Díla ze sbírky jsou od loňska vystavena v Salmovském paláci v Praze, mimo jiné práce Mariny Abramovičové, Jeana-Michela Basquiata, Keitha Haringa či Andyho Warhola, Jake & Dina Chapmanových či Hermanna Nitsche.

"Myslím, že česká kultura má obrovský potenciál. Ale někdy ten boj s průměrem a podprůměrem se nedá vyhrát. Nemá cenu zoufat, jsme tu ještě nějakou dobu, myslím, že kvalita se prosadí, intelekt se prosadí. Budu českou kulturu dál sledovat, budu jí dál držet palce, možná z povzdálí, protože těžiště mé činnosti se přesune někam jinam, než v této republice," uvedl Fajt, který léta působil v německém prostředí.

Výstava Cesta k Vysoké hře se pro veřejnost otevře v pátek a ukáže Šímovu tvorbu od jeho brněnských počátků do setkání s básníky pozoruhodné francouzské skupiny Vysoká hra (Le Grand Jeu). Ukáže také v Česku poprvé i umělecká díla dalších výtvarníků skupiny a dokumenty pocházející zejména z francouzských muzeí, galerií a soukromých sbírek.

Mezi ně patří například Šímovy unikátní portréty hlavních básníků skupiny Reného Daumala a Rogera Gilbert-Lecomta. "Výstava ukazuje, nakolik byla jeho účast na tomto dobrodružství jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. V krátkém období 1929 až 1931 se Šíma stal hlavním výtvarníkem skupiny a ostatní členové - básníci se zabývali interpretací jeho tvorby," uvedla kurátorka výstavy Anna Pravdová.

Josef Šíma se ve 30 letech přestěhoval do Paříže. Po celý život si ale uchoval silné vazby na Československo, rodnou Jaroměř, Prahu i Brno, rodná zem inspirovala jeho tvorbu a byl významným prostředníkem mezi českou a francouzskou avantgardou.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně seznámí návštěvníky s Šímovými portréty, městskými scenériemi, krajinami, torzy v krajině či mytologickými výjevy, společně s obrazy, kresbami a fotografiemi jeho druhů, především Maurice Henryho a Artüra Harfauxe.