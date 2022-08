Výstaviště zrušilo letní etapu výstavy květin Flora Olomouc

Olomouc - Výstaviště Flora Olomouc zrušilo letní etapu květinové a zahradnické výstavy Flora, která byla původně plánována na závěr příštího týdne. "Načasování rozhodnutí o zrušení letní etapy urychlila pandemie koronaviru a také výrazné zdražování vyvolané strmým růstem inflace a posléze i válečným konfliktem na Ukrajině," sdělil ČTK mluvčí Výstaviště Flora Michal Poláček. Uspořádána bude na přelomu září a října podzimní Flora Olomouc.

"Nebylo to snadné rozhodnutí. S vedením města Olomouce jsme však přesvědčeni, že jde vzhledem ke všem okolnostem o jediný možný správný a také logický krok. Naším základním východiskem byla premisa, že raději uspořádáme dvě kvalitní výstavy s různým zaměřením na jaře a na podzim než tři průměrné," komentovala zrušení letní etapy výstavy květin ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Výstaviště Flora při přípravě výstav spolupracuje pouze s renomovanými architekty, floristy a grafiky. "Tito profesionálové, mnohdy špičky svého oboru, znají zcela oprávněně svoji cenu," podotkla Fuglíčková. Významnou roli při rozhodování o budoucnosti letní etapy podle Fuglíčkové sehrálo i nynější všeobecné a prudké zdražování. Negativně se totiž projevilo také u stavebního a floristického materiálu, který je pro výstavy Flora Olomouc nezbytný.

"Vše výrazně zdražilo. U květin jde o nárůst v řádu několika set procent, u stavebního materiálu se ceny zvýšily v průměru o více než sto procent. V rámci našeho rozpočtu již není možné uspořádat tři plnohodnotné a kvalitní výstavy Flora Olomouc. Nebylo by to ani finančně zodpovědné. A to vzhledem k tomu, že jako městská akciová společnost hospodaříme de facto i s veřejnými prostředky," podotkla Fuglíčková.

Pro zrušení letní etapy výstavy květin Flora Olomouc, které již dříve projednala městská rada, hovořil také termín jejího konání. "Z agrotechnického hlediska jde o období, jež není příliš bohaté na zahradnické a zemědělské výpěstky – ovoce a zeleninu či okrasné rostliny a keře. Ty proto dostávaly větší prostor na jarních a podzimních výstavách. A patřit jim zde bude i nadále," dodal Poláček.

Na letní etapu výstavy Flora Olomouc loni v srpnu přišlo téměř 22.000 lidí. Byla to nejvyšší návštěvnost za poslední tři roky. Kvůli epidemii koronaviru byla v předchozích dvou letech poprvé za 60 let existence zrušena jarní etapa výstavy Flora Olomouc, uspořádána byla pouze letní a podzimní část výstavy Flora.