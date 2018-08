Uherské Hradiště - Ulice Uherského Hradiště zdobí na řadě míst fotografie zachycující natáčení legendárního filmu Žert podle knihy Milana Kundery. Film letos slaví 50 let od svého vzniku. Velkoplošné snímky jsou umístěny pod širým nebem přímo na místech, kde se snímek natáčel. Spatřit je tak mohou lidé například ve Smetanových sadech či u Staré radnice. Výstavu fotografií Jana Kuděly s názvem Žertu na stopě otevřel dnes herec Josef Somr, který si ve filmu zahrál hlavní roli. Snímky si mohou zájemci prohlédnout po dobu Letní filmové školy (LFŠ).

"Vzpomínání na natáčení tohoto filmu je velmi těžké. Devadesát procent lidí z toho štábu už tady totiž není. Stál jsem teď u fotografie, na které na závěr filmu fackuju tehdy mladého Michala Pavlatu, který nás před několika měsíci také opustil. Radostné vzpomínky jsou krásné, ale někdy docela smutné," řekl dnes návštěvníkům LFŠ čtyřiaosmdesátiletý herec.

V rozhovoru pro ČTK Somr řekl, že natáčení snímku bylo pro něj tehdy velkou příležitostí, měl prý kolem sebe báječné lidi včetně herečky Jany Dítětové. Krušné však byly chvíle, kdy natáčení přerušila okupace v roce 1968. "Když došlo k přerušení, radili jsme se, zda to přerušit, zničit, zahodit, zapomenout nebo pokračovat. Myslím, že jsme se dobře usnesli, že to dokončíme a ukážeme. Dotáčelo se ještě několik dní po okupaci," uvedl Somr. "Byl jsem šťastný, že se film dostal do kin alespoň po nějakých 20 letech," doplnil.

Z natáčení si odnesl především pocit z krásné atmosféry a zážitky se srdečností zdejších lidí. Napínavé prý bylo zejména natáčení nočních scén, kdy za herci chodili tajně zdejší lidé a nabízeli jim něco k posílení. "Byl tam přísný zákaz, ale po padesáti letech se musím přiznat, že jsem zradil," doplnil s úsměvem herec.

Film Žert natočil v roce 1968 režisér Jaromil Jireš podle stejnojmenného románu Milana Kundery. Herec Josef Somr v něm ztvárnil hlavní postavu postiženou stalinistickými represemi, když se po letech pokusí aspoň zprostředkovaně pomstít původci svého pádu. Ve filmu si tehdy zahráli také Luděk Munzar, Jana Dítětová, Věra Křesadlová či Jaromír Hanzlík. Snímek se odehrává v ulicích Uherského Hradiště a nedalekého Vlčnova.

Výstava Žertu na stopě doprovází letošní 44. ročník Letní filmové školy, která začala v pátek a vyvrcholí slavnostním zakončením v sobotu 5. srpna. Největší nesoutěžní filmový festival v zemi se vzhledem ke stoletému výročí vzniku Československa zaměří na českou a slovenskou kinematografii, ale také například na dílo skandinávských režisérů Ingmara Bergmana a Larse von Triera. Mezi hosty budou britský scenárista, dramatik a režisér Mike Leigh, íránský filmový režisér a herec Bahman Ghobadí či Iva Janžurová.