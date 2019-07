Výstava ve vsetínském zámku představuje nálezy z pravěku

Muzeum regionu Valašsko otevřelo 2. července 2019 ve vsetínském zámku výstavu nazvanou Na skok do pravěku!. Je věnovaná pravěku Valašska a Kelečska, představí také nálezy z posledních let. Výstava potrvá do 13. listopadu. Na snímku je lebka jeskynního medvěda.

Muzeum regionu Valašsko otevřelo 2. července 2019 ve vsetínském zámku výstavu nazvanou Na skok do pravěku!. Je věnovaná pravěku Valašska a Kelečska, představí také nálezy z posledních let. Výstava potrvá do 13. listopadu. Na snímku je lebka jeskynního medvěda. ČTK/Glück Dalibor

Vsetín - Ve vsetínském zámku je ode dneška výstava nazvaná Na skok do pravěku!. Věnovaná je pravěku Valašska a Kelečska, představí také nálezy z posledních let, řekl dnes ČTK kurátor výstavy a archeolog Muzea regionu Valašsko Samuel Španihel. Výstava potrvá do 13. listopadu.

"Výstava představí zejména nové věci, které se našly za poslední čtyři pět let," uvedl Španihel. Nechybí však ani starší exponáty z depozitáře, například obětní mísa, kterou se nyní podařilo poskládat dohromady ze střepů.

Návštěvníci uvidí například měděnou sekyrku objevenou v Zašové. "Je to poměrně neobvyklý typ. Také sekerka z konce doby bronzové, to již není tak neobvyklé, ale co je neobvyklé, že byl u ní i kousek topůrka," uvedl kurátor.

Výstava kromě nálezů představuje také archeologické metody včetně moderních postupů, jako je například laserové skenování. Nechybí ani místnost pro děti, které si na velkém pískovišti mohou vyzkoušet práci archeologů. Na podzim bude součástí výstavy seriál akcí k Mezinárodnímu dni archeologie.