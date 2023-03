Výstava ve Skutči představí prvorepublikový koloniál s tisícovkou exponátů

Skuteč (Chrudimsko) - Regionální muzeum ve Skutči na Chrudimsku ve čtvrtek zahájí výstavu Koloniál pana Bajzy. Ukáže skoro tisícovku exponátů, které si zákazníci kupovali v prvorepublikových obchodech. Část exponátů věnovaly dvě místní patriotky. ČTK to řekl ředitel muzea Libor Aksler.

Návštěvníci výstavy, jejíž název odkazuje na knihu Karla Poláčka Bylo nás pět, vstoupí do cukrárny, řeznictví, trafiky, do tržnice, prohlédnou si látky a galanterii, trafiku. Koloniál nabídne potřebné věci do domácnosti. "Koloniál bude obsahovat opravdu velké množství předmětů, přibližně 950 kusů. Tento typ výstav umožňuje vybrat z depozitářů věci, které se jinak těžko vystavují," řekl Aksler.

V koloniále budou balené potraviny, drogerie, železářské potřeby, porcelán, sklo a ozdobné předměty. V galanterii zákazníci kupovali látky, oděvy nebo kravaty, brože, rukavice, punčochy a kabelky. V řeznictví muzeum instaluje imitace masných a uzenářských výrobků.

"Velmi pestré bude představení trhu, kde budou nejen nejrůznější plodiny, ale také domácí zvířata, prase, koza, králík, slepice, husy a kachny. Vše bohužel vycpané, ale jako živé," řekl Aksler.

Dobové noviny si návštěvníci prohlédnou v trafice, kde si mohou zahrát roli trafikanta a prodávat zboží. K dispozici budou i historické váhy, plechovky s kořením bude možné rozeznávat podle vůně. K hraní bude připravené pexeso, které srovnává historický předmět s jeho dnešní alternativou.

"Unikátem bude první představení rozsáhlého souboru předmětů z bývalého prvorepublikového papírnictví, které nám dvě skutečské patriotky věnovaly před časem do muzejní sbírky. Jedná se o kdysi neprodané a nikdy nepoužité věci, mnoho drobných potřeb pro volný čas, pro školáky, pro kreslení a psaní, dále různá ozdobná balení, papírové hračky, sady sešitů, zápisníků a bloků, tužek," uvedl ředitel muzea.

Kostru výstavy tvoří putovní část z Moravského zemského muzea a jeho pobočky Dětského muzea. Většina autentických exponátů je ze sbírek skutečského muzea. "Doplnili jsme je výpůjčkami z Regionálního muzea v Chrudimi a Východočeského muzea v Pardubicích. Skutečské obchody první republiky připomenou tehdejší reklamy a inzerce místních firem. Připomeneme i to, čím se tehdy v prodejnách platilo," řekl Aksler. Výstava bude přístupná do 28. května, dodal.