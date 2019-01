Praha - Putovní výstava mapující historii a současnost světoznámého animačního studia Pixar zamíří letos do Prahy. Fanoušci animovaného filmu na ni mohou zajít od 15. února do 26. května do Křižíkových pavilonů Výstaviště Holešovice. Expozici studia, které vytvořilo dvacítku celovečerních filmů jako Úžasňákovi, Příběh hraček, Příšerky s.r.o. či Hledá se Nemo, v minulosti zhlédly miliony lidí po světě. ČTK o tom informovala Markéta Matoušková z pořádající agentury Art Movement.

Výstava návštěvníkům ukáže stovky originálních skic slavných postav, které znají z pláten kin. Projdou historií studia, které vzniklo roku 1979, a zjistí, jaké to je tvořit animovaný film. Návštěvníci výstavy Pixar - 30 let animace budou moci také zhlédnout speciální film, ve kterém se na jednom plátně potkají nejznámější charaktery, které pod hlavičkou Pixaru vznikly. Uvidí také zařízení zoetrop, předchůdce kinematografu, díky kterému jim modely postaviček ožijí před očima. Pořadatelé chystají také interaktivní část výstavy.

"V rámci interaktivní části výstavy nabídneme pohled na principy animovaného filmu. Návštěvníkům hravým způsobem vizualizujeme a zprostředkujeme principy animace, seznámíme například s pravidly barevnosti filmů, ale i s nadsázkou, kterou animátoři vkládají do postav pomocí proporcí, emocí a pohybu," uvedla Matoušková.

Vznik studia Pixar se datuje do roku 1979, kdy George Lucas pověřil Eda Catmulla vedením jedné z divizí tehdejšího Lucas filmu. O několik let později se ke skupině přidal animátor John Lasseter, který později představil první počítačem animovaný film André a včela. Zlom ve vývoji Pixaru nastal v roce 1986, kdy společnost zakoupil zakladatel Applu Steve Jobs a definitivně firmu se 40 zaměstnanci osamostatnil. V roce 1995 Pixar uvedl na plátna kin přelomový film Příběh hraček, který byl prvním celovečerním počítačem animovaným filmem. Lasseter za něj získal Oscara za zvláštní přínos a film byl jako první animovaný film historie nominován na cenu za nejlepší původní scénář. Od roku 1996 Pixar začal spolupracovat na výrobě filmů s odvěkým králem animovaných filmů, společností Walt Disney, která studio nakonec v roce 2006 za 7,4 miliardy dolarů koupila. Od roku 2006 lidé za snímky Pixaru a studia Walt Disney utratili v kinech přes 14 miliard dolarů.

V historii studia Pixar lze najít i českou stopu - Jana Pinkavu. V jeho rukou vznikl slavný animovaný krysák z filmu Ratatouille, který získal Oscara za nejlepší animovaný film roku, stejně jako čtyřminutová Geriho hra, rovněž oscarová. Inspirací mu byly animované filmy Jiřího Trnky. Americký animátor a režisér českého původu ve studiu působil 15 let, odešel koncem roku 2006.

Českým pořadatelem výstavy je společnost Art Movement, která v minulosti v Praze organizovala třeba expozici Tim Burton a jeho svět. V Galerii hlavního města Prahy ji v roce 2014 vidělo přes 100.000 lidí.