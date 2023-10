Výstava v Národním muzeu v Praze ukáže návrhy na pavilon pro Expo 2025

Praha - V Nové budově Národního muzea v Praze bude od čtvrtka pro veřejnost přístupná výstava soutěžních návrhů na podobu českého pavilonu pro světovou výstavu Expo 2025, která se bude konat v Japonsku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vítězný návrh od studia Apropos Architects, který má podobu velké spirály s použitím skla, i dalších více než 30 projektů, uvedli dnes organizátoři.

Do japonské Ósaky se Expo vrátí po 55 letech. Tehdy československý pavilon architekta Viktora Rudiše navštívilo podle ministerstva zahraničí přibližně 11 milionů lidí. Vítěze, který navrhl pavilon pro příští českou prezentaci, porota vybrala v březnu. V srpnu Česko předložilo tamnímu stavebnímu úřadu žádost o povolení dočasné stavby. Stavební úřad má na schválení dokumentů asi šest až osm týdnů. Nosnou konstrukci stavby, která v soutěži zvítězila, budou tvořit dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo.

"Jako společnost se budeme dožívat vyššího věku v plné síle. K posílení vnitřní vitality si potřebujeme uvědomovat i společenské a kulturní hodnoty, neustále si je připomínat a posilovat. Proto pavilon ze dřeva a skla, řemeslně a kreativně pojatý, naplněný českým umem a kreativitou. Ve tvaru dynamické spirály jako té nejideálnější cesty,” uvedla architektka Nikoleta Slováková ze studia Apropos Architects. Návrh vznikl ve spolupráci s Terezou Šváchovou a studiem Lunchmeat.

Na druhé příčce se umístilo pražské studio A69 – Architekti, jehož počátky sahají do roku 1994. Tři partnery, kteří stojí za touto značkou, spojuje nejen stejný ročník narození, ale i desítky realizací a stovky projektů všech rozsahů a typologických druhů. Třetí v pořadí se umístil návrh libereckého architektonického studia Mjölk. Speciální odměnu poroty si odnesl návrh studia Plus One Architects za originální pojetí pavilonu ve tvaru houby.

Otevřená architektonická soutěž se naposledy konala před výstavou v Hannoveru, která se konala v roce 2000. Kromě českých architektonických studií letos odevzdali nabídky také uchazeči ze Slovenska, Británie, Německa a Kypru.

Návrhy zhodnotila porota složená z odborníků z různých oborů. Tvořili ji architektka a designérka Eva Jiřičná, partner studia Kengo Kuma and Associates Balázs Bognár, slovenský automobilový designér Jozef Kabaň, předseda České komory architektů Jan Kasl, architekta Markéta Smrčková, podnikatel Martin Wichterle a generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška. Na hodnocení se ale podíleli i další lidé, celkem jich bylo 13.

Výstava se uskuteční mezi dubnem a říjnem 2025, jejím hlavním tématem je "vytváření budoucí společnosti pro naše životy".

Vláda potvrdila účast na výstavě i koncepci, s níž se bude Česko prezentovat, na konci loňského června. Rozpočet české účasti má být 290,2 milionu korun pro roky 2023 až 2026. Dalších 170 až 220 milionů půjde z externích zdrojů.