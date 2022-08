Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Mináčové

Kamenice (u Prahy) - Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Je to úžasný výběr, je to výběr, který snad lidi zaujme, řekla dnes ČTK Mináčová, která v Kamenici žije.

Na kamenickém Ringhofferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na karlovarském filmovém festivalu, který poprvé fotografovala v roce 1968.

Syn fotografky, režisér Matej Mináč, při vernisáži přečetl dopis herce a scenáristy Zdeňka Svěráka, který se akce osobně nemohl zúčastnit. "Kdykoliv jsem vás spatřil při práci, jak s aparátem u oka hledáte ten pravý okamžik pro zastavení času, říkal jsem si: Tu paní nepřestává její práce těšit. Navzdory letům je neustále zvědavá jako dívka, která věří, že překvapení se budou konat," napsal Mináčové Svěrák. Mináč dnes o své jednadevadesátileté matce řekl, že člověk si s ní nikdy není jistý, co se stane. "Život s ní je jako absolutní dobrodružství," dodal.

Kurátorem výstavy je Antonín Pařízek, který dnes také představil nový web zuzanaminacova.cz, který podle něj zachycuje skutečné celoživotní dílo Mináčové. Internetové stránky mají několik sekcí, jedna z nich je například věnovaná karlovarskému festivalu, další slavným portrétům a jedna také snímkům rodiny a přátel.

Fotografka se v minulosti také angažovala v boji proti vzniku slévárny hliníku společnosti Strojmetal v Kamenici a na dnešní vernisáži na několikaletý boj zavzpomínala. "Nemyslete si, že když tu žijeme, že se tu máme dobře, že je to samo od sebe," dodala a poděkovala řadě spolupracovníků. Její snímky zatopeného areálu v roce 2013 podle Pařízka doložily, že místo v povodňové lokalitě je pro slévárnu nevhodné a slévárna zde nevznikla. Strojmetal Aluminium Forging pomohl s organizací současné výstavy.

Mináčová se narodila v Bratislavě v rodině židovského lékaře v roce 1931 a od 13 do 14 let prošla dětským koncentračním táborem v Osvětimi. Po válce studovala obor fotografie na Škole průmyslového designu a začala pracovat ve Slovenském filmu, kde se věnovala reportážní fotografii. Její rodinné tragikomické příběhy z dětství byly částečně předlohou pro hraný film Všichni moji blízcí, který režíroval její syn Matej Mináč. Její pražská výstava před pěti lety připomínala slávu i bídu komunistické propagandy za minulého režimu. V roce 1993 se odstěhovala ze Slovenska do Prahy. Jako důvod označila nacionalistické nálady, které jí připomínaly období Tisa.