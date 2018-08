Jablonec nad Nisou - Jablonecké muzeum skla a bižuterie ke 100 letům od vzniku Československa vystaví unikáty ze svých sbírek. Na stovce skleněných předmětů a bižuterních výrobků ukáže, jak se měnil vkus zákazníků od roku 1918 až po současnost. Výstava potrvá jen čtyři dny, bude od čtvrtka součástí přehlídky Křehká krása v Eurocentru. Každému desetiletí bude věnována jedna vitrína, řekl ČTK kurátor výstavy Petr Nový.

"My tam budeme prezentovat unikátní, trendově výraznou, dobově identifikovatelnou bižuterii a sklo pro jednotlivá desetiletí v kombinaci s historickými fotografiemi," uvedl Nový.

Třeba 20. léta mají podle něj společného se současností, že jsou hodně barevné. "Zato třeba ve 30. letech to moc o barvě nebylo. Když ke křišťálu něco přidávali, tak to byl kouř, černá, tyto typy elegantních barev," řekl. Na současnosti je podle něj také vidět, že se začínají vracet 80. léta. "To je vidět na barevnosti, takový ten nevkus 80. let," uvedl. Za příklad uvedl populární kapely té doby Milli Vanilli či Modern Talking. "Když si vybavíte ty klipy, tento typ estetiky se vrací dnes," dodal.

Míní, že výstava nazvaná STO.P! bude pro návštěvníky atraktivní zejména tím, že představí artefakty, které v muzeu vidět nemohou, neboť jsou ukryté v depozitáři. V malém sále Eurocentra budou ve vitrínách exkluzivní vzorky bižuterie vytvořené v minulosti pro mezinárodní výstavy či důležité zahraniční trhy, ve skle pak unikátní i komerčně úspěšné užitkové předměty navržené známými českými umělci a designéry. Na výběr toho měli podle Nového mnoho. "Ve skle máme asi 25.000 předmětů a ve stálé expozici jich je jen 1600. V bižuterii vystavujeme několik tisíc předmětů a máme jich 12 milionů," dodal.

Výstava stejně jako přehlídka Křehká krása budou v Eurocentru od 9. do 12. srpna. Na přehlídce se představí zhruba 40 výrobců skla, bižuterie a vánočních ozdob. Součástí akce je předvádění technik zpracování skla a bižuterie.