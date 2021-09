Výstava v Domě U Zlatého prstenu ukazuje pražské inspirace tvorby Foglara

Praha - Výstava v Domě U Zlatého prstenu, která se uskuteční od letošního 3. září do 4. září příštího roku, ukazuje pražské inspirace tvorby Jaroslava Foglara. Expozice s názvem Město jako přízrak/Pražské inspirace Jaroslava Foglara je ve třetím patře i v sklepních prostorách budovy a akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem města, v jehož tajemných uličkách se odehrávají chlapecké příhody. Novináře o tom dnes informovala ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.

"Výstava je určena široké veřejnosti, Pražanům a českým zájemcům, protože Jaroslav Foglar je ryze tuzemský fenomén. Připravili jsme ji proto, abychom potěšili a povzbudili naše návštěvníky s vědomím toho, že řadu z nás Foglarovo dílo velmi zasáhlo, ale mnoha lidem to nic neříká," řekla ČTK. "V současné době to hodně říká mladým lidem, kteří jsou k tomu vychováváni v rodině, ale řada z nich je zaměřena úplně jinam. To není špatně, ale myslím, že dílo Foglara a mystérium, které obsahuje, myšlenky a hodnoty, které vyznává, jsou důležité," dodala.

Výstava je rozdělena na dvě části. V první z nich se nacházejí obrazy ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, na kterých umělci jako Vincenc Beneš, Karel Boháček, Gustav Mazoun nebo Miloslav Holý zobrazili různá místa v Nuslích, na Vinohradech nebo v pražském Podskalí, tedy oblasti, kde Foglar vyrůstal. Výstava pokračuje zážitkovým způsobem v části umístěné v suterénu. Jejím autorem je režisér Petr Kotek, který natočil Foglarovu Záhadu hlavolamu jako celovečerní film.

"Osobně výstavu rozděluju na část světlou a část temnou. Foglar vyrůstal v době, kdy se bouraly velké části Prahy, a k tomu přišla temnota první světové války. Proto vnímal strukturu města v určité mysterióznosti, a to mu umožnilo vytvářet fiktivní města a čtvrtě, až to došlo až do Stínadel," řekl Kotek.

Muzeum hlavního města Prahy připomnělo Foglara a jeho dílo v minulosti dvěma výstavami v letech 1997 a 2007. Výstavu Město jako přízrak/Pražské inspirace Jaroslava Foglara od října jednou měsíčně doplní přednáškový cyklus určený milovníkům Foglarova díla. Připraveny budou také lektorské programy a hra pro děti i dospělé. Více informací se nachází na stránkách muzea.

Foglarovy knihy jsou dodnes populární. Rychlé šípy a komiksové sešity, které nakreslili Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko Čermák, se zařadily mezi nejprodávanější tituly literatury pro mládež.Odkaz ideálů přátelství a rovnosti z knih Foglara stále oslovuje nejen starší generaci. Jen málokdo nezná alespoň nějakou z jeho knih Hoši od Bobří řeky, Když duben přichází, Záhada hlavolamu, Chata v Jezerní kotlině či Tajemná Řásnovka. Vydávání díla spisovatele s přezdívkou Jestřáb delší dobu komplikovaly spory kolem autorských práv. Nakonec je po soudních sporech získala Skautské nadace Jaroslava Foglara, která navázala spolupráci s nakladatelstvím Albatros.