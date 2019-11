Výstava ukazuje historii slavných motocyklů Jawa

Praha - Na pět desítek motocyklů, automobil, trofeje ze závodů, jezdecké výstroje, ale i kulomet najdou návštěvníci nové výstavy v Národním technickém muzeu. Jmenuje se Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte a připomíná 90 let činnosti nejvýznamnějšího českého motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Většina exponátů je ze soukromých sbírek.

"Představeny jsou především dosud nevystavované či málo známé artefakty spojené se značkou Jawa, doplněné výběrově o adekvátní výrobky cizí, které buď ovlivnily náš domácí vývoj, nebo naopak vznikly jako reakce na něj," řekl dnes novinářům autor výstavy Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM.

"Jawa a motocyklový sport je téma na několik výstav. Dovolil jsem si některá významná témata pominout, jako je Jawa na ploché dráze, Jawa na soutěžích nebo Jawa v motokrose. Ta jsou tu jen naznačena, máme tu soutěžní či plochodrážní motocykly. Třešničkou na dortu u Jawy jsou silniční závodní motocykly, podařilo se nám soustředit zajímavou řadu závodních motocyklů Jawa od počátku až do smutných konců," řekl.

Poslední kapitola výstavy tak připomíná, jak kdysi slavné závody a soutěže skončily. "Je tam současnost, motocykl Jawa 350 OHC, který se dnes prodává za velmi příjemné peníze, ale kompletně se nevyrábí v Čechách, ale vozí se sem z podstatné části z Dálného východu a u nás se jenom dokončuje. To je realita, ale realita nejen značky Jawa, ale našeho průmyslu v Evropě," doplnil autor výstavy.

Jawa vznikla v roce 1929. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. Původní Janečkův podnik byla zbrojovka. Vyráběla ruční granáty a později i kulomety. Ve 30. letech kromě motocyklů vyráběla v malých sériích i auta, jak dokládá exponát Jawa 600 Minor na výstavě.

Zejména v 50. letech byla Jawa ve špičce motocyklových výrobců, exportovala do mnoha zemí. Po roce 1990 nastal výrazný útlum výroby i kvůli ztrátě východních trhů, po polovině 90. let se výroba stabilizovala a vyráběly se nové i starší modely. V listopadu 2018 byly představeny tři nové motocykly vyráběné v Indii: Jawa 300, Jawa 42 a Jawa Perak. V licenční dohodě je vyrábí indická společnost Mahindra.

"Český majitel značky Jawa prodal práva na značku Jawa do Indie a Indové tam zahájili výrobu motocyklů, které si nechali designově navrhnout v Itálii. Hlásí se k vzhledu tradičních motocyklů Jawa, kývačka či pérák. Motocykl to je líbivý a pokud vím, v Čechách jsou dnes dva exempláře těchto motocyklů," řekl Nezmeškal. Pokoušel se je půjčit do výstavy, ale majitel odmítl.