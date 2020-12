Výstava ukáže snímky členů poroty Czech Press Photo

Praha - Tři reportážní fotografové, kteří zasedli v porotě aktuálního ročníku ceny Czech Press Photo, vystavují své snímky v sídle pořádající společnosti. Na výstavě nebude chybět fotografie roku 2009 Joa Klamara, který zachytil návštěvu tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze. Návštěvníci uvidí i mnoho dalších fotografií, které byly v soutěži Czech Press Photo oceněny. Dalšími dvěma porotci, kteří vystavují v Praze svou práci, jsou Chris McGrath a Nicole Tungová. Výstava v Czech Photo Centre potrvá do 10. ledna.

Fotogalerie

Výstava prací porotců doprovází zasedání poroty a vyhlášení ceny tradičně. Letos nebyla kvůli opatření proti šíření koronaviru zahájena v původním termínu. Také samotné ceny se ve středu vyhlašovaly on-line. Hlavní cenu dostal reportér České tiskové kanceláře Roman Vondrouš. Uspěl se snímkem muže procházejícího v Praze dezinfekční branou, která byla instalována jako opatření proti šíření koronaviru.

Na výstavě porotců představí americká fotožurnalistka Nicole Tungová několik cyklů. Jedním z nich je dokument o protivládních shromážděních v Hongkongu. Tungová dlouhodobě dokumentovala i pád Islámského státu nebo exodus rohingů. Nezávislá fotoreportérka působící především na středním východě a v Asii pokrývala konflikt v Libyi a Sýrii od roku 2011. Dokumentovala život indiánských válečných veteránů v USA, bývalých dětských vojáků v Kongu nebo uprchlické krize v Evropě.

Od Chrise McGratha bude vystavena například fotografie, která v roce 2019 zvítězila v kategorii Aktualita v soutěži World Press Photo. Neznámý muž se na ní snaží 15. října 2018 zadržet dav novinářů před příjezdem turecké policie na konzulát Saúdské Arábie v tureckém Istanbulu. Situace souvisí se zmizením novináře Džamála Chášukdžího. Autor také dokumentoval šíření koronaviru v Turecku, kde působí.

Joe Klamar, který se narodil na Slovensku jako Jozef Klamár, v roce 1987 během zájezdu do Jugoslávie emigroval přes Rakousko do Kanady. Prvních několik let prožil v Torontu ve městě Medicine Hat. Na začátku 90. let se rozhodl studovat fotografii a výtvarné umění na Medicine Hat College. Pracoval pro Winnipeg Sun, slovenskou tiskovou agenturu a pro Reuters. Nyní je hlavním fotografem francouzské agentury Agence France-Presse pro oblast střední Evropy. V roce 2009 vyhrál hlavní cenu soutěže Czech Press Photo za snímek Baracka Obamy v Praze.