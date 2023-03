Výstava Tiny Houses představuje minimalistické stavbičky pro rekreaci i bydlení

Brno - Deset malometrážních a většinou mobilních domků ze dřeva i oceli představuje výstava Tiny Houses na Stavebním veletrhu v Brně. Své domky, které lze využívat zejména k rekreaci, představuje deset nejznámějších výrobců, řekli dnes ČTK na veletrhu ředitelka Festivalu architektury Tereza Sigmundová a zástupce Evropské asociace Tiny houses Marek Polan.

"Pro výstavu jsme vybrali deset nejrenomovanějších výrobců tohoto typu bydlení, kteří umí domky vyrábět ve větším objemu. Většina vystavených domků je mobilní a zamýšlená spíš na rekreační využití, odpovídají trendu glampingu - tedy pobytu v přírodě se vším komfortem civilizace," uvedla Sigmundová.

Domky, které jsou většinou vybavené dvojlůžkem, malou kuchyní, koupelnou, stolem a pohovkou, se svými rozměry liší, většina z nich ale není větší než 25 metrů čtverečních. Obvykle jsou řešené jako soběstačné, je možné je osadit fotovoltaickými panely, vybavit nádrží na vodu. Vzhledem k omezenému vnitřnímu prostoru vyžaduje jejich vybavení chytrou práci s prostorem.

"U nás jde zatím spíš o rekreační záležitost. Je to možnost, jak využít pozemek v přírodě, kde z nějakého důvodu nelze běžný dům postavit nebo pozemek, kde zatím majitel stavět nechce. Náš web nabízí možnost nabídnout nevyužitý pozemek k pronájmu právě někomu, kdo by na něm rád umístil tiny house, seznam míst, kde lze tiny house umístit i katalog výrobců," řekl Polan.

Doplnil, že v některých zemích jsou maličké domky oblíbeným stálým obydlím pro některé skupiny lidí, kteří v malých domcích žijí celoročně. "To ale předpokládá změnu životního stylu. Maličký dům nabízí i malé úsporné prostory, proto se lidé, kteří v něm chtějí trvale žít, musí naučit přizpůsobovat tomu svůj přístup k nákupu věcí. Zbavit se zbytečných věcí, nekupovat příliš mnoho," podotkl Polan.

Výstavu Tiny Houses si lidé v pavilonu P brněnského výstaviště mohou prohlédnout až do sobotního odpoledne, kdy stavební veletrhy končí.

Designérka: Malometrážní bydlení vyžaduje, aby člověk přestal hromadit věci

Čtyři interiéry malometrážních bytů s rozlohou od 20 do 34 čtverečních metrů si mohou prohlédnout návštěvníci nábytkářského veletrhu Mobitex v pavilonu P brněnského výstaviště. Jejich autorkou je designérka Iva Bastlová, která všechny čtyři interiéry navrhla za osm týdnů. Představují potřeby čtyř různých obyvatel malometrážního bytu, řekla Bastlová ČTK.

Největší interiér, který počítá s rozlohou bytu 34 čtverečních metrů, je určený pro svobodnou ženu, která žije sama a ráda vaří. Designérka ji vybavila sklopnou postelí, která se překlopením promění na pracovní stůl, v kuchyni našla místo i na kuchyňský ostrůvek a vermikompostér. Interiér v jemných pastelových barvách působí světle a prostorně. "U malometrážních bytů je třeba si uvědomit, že světlé barvy prostor opticky zvětšují a to platí i o podlaze. Je třeba se nebát světlé podlahové krytiny, jak je dobře vidět v tomto interiéru," uvedla Bastlová.

Je ráda, že ve čtyřech interiérech se podařilo použít čtyři typy postelí. Sklopnou u bytu pro mladou ženu, vysoké pohodlné lůžko u bytu pro seniory, spaní v patře v bytě pro mladou rodinu a spaní na kvalitní rozkládací pohovce v bytě pro dojíždějícího manažera. "To je typ bydlení, který se objevuje stále častěji. Je to byt spíš hotelového typu, protože člověk do něj chodí pouze přespat od pondělí do čtvrtka. I proto je vybavený malou rozkládací kuchyní, není to hlavní požadavek," přiblížila designérka.

Zatímco byt pro manažera je vybavený spíš v chladnějších barvách a strohém stylu, byt pro seniory má teplé barvy, byt pro mladou rodinu barvy neutrální doplněné výrazně barevnými prvky, jako je sedačka a závěsy.

"Při vybavování každého bytu je třeba si uvědomit, že u věcí, které nelze často měnit, jako je podlaha, kuchyně nebo vestavěné skříně, je důležitá kvalita. Stejně tak u věcí, které ovlivňují naše zdraví, jako je postel nebo židle k pracovnímu stolu," dodala návrhářka.

Malometrážní bydlení podle ní vede člověka k tomu, aby přestal hromadit věci. "Vestavěné skříně jsou u malých bytů základ. Bydlení v malém bytě zároveň lidi přinutí průběžně se věcí zbavovat, protože si prostě nemohou dovolit je hromadit," dodala Iva Bastlová.