Výstava přiblíží 25 projektů klíčových pro rozvoj Prahy

Praha - Pražský magistrát a jeho Institut plánování a rozvoje (IPR) připravily výstavu, která návštěvníkům představí 25 projektů klíčových pro další rozvoj metropole. Má podobu velkoplošné projekce s detaily o jednotlivých plánech. Návštěvníci mohou také pomocí pěti zelených žetonů hlasovat pro záměry, které považují za nejpřínosnější. Výstava se koná od středy do 20. prosince v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu IPR v Emauzech.

Jak řekl šéf IPR Ondřej Boháč, záměry byly vybrány z dřívějšího projektu Praha zítra, ve kterém IPR zkatalogizoval stovky veřejných i soukromých plánů rozvoje v metropoli. Vybrané investice jsou rozděleny do pěti částí - nové čtvrti, nové parky, nová náměstí, nové příležitosti a nová dopravní propojení. Na výběru IPR spolupracoval s vedením magistrátu.

Mezi nové čtvrti patří plánovaná zástavba na smíchovském a žižkovském nákladovém nádraží, na brownfieldu Bubny-Zátory mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice nebo v oblast Bohdalec-Slatiny mezi Michlí, Vršovicemi a Zahradním Městem. Nové parky mají vzniknout například podél Vltavy nebo podél železniční trati mezi Vršovicemi a Strašnicemi, kterou nynější modernizace koridoru vyřadí z provozu.

Výstava zahrnuje také dlouho připravované investice, jako je metro D a dokončení městského okruhu. Kromě toho také stavbu filharmonie na Vltavské, rekonstrukce velkých náměstí, stavbu Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem nebo dostavbu Kongresového centra Praha. V nejužším centru se expozice zaměřila například na plánovanou proměnu tzv. hradebního korza, tedy ulic nacházejících se v území bývalých staroměstských hradeb.

Součástí výstavy je multimediální panel, kde každý z pražských radních přibližuje, co sám považuje za nejpodstatnější. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zdůraznil nutnost rozvoje nyní prázdných ploch v širším centru metropole. "Z mého pohledu je důležité i v této době, která nám ekonomicky nepřeje, abychom zachovali zásadní investiční priority a starali se o rozvoj města do budoucna, což znamená odblokovat brownfieldy," řekl. Konkrétně zmínil plánovanou zástavbu na největším pražském brownfieldu Bubny-Zátory, ke kterému IPR připravuje urbanistickou studii. V budoucnu by tam mělo najít nový domov 25.000 lidí a vzniknout až 29.000 pracovních míst.

Boháč dodal, že v lednu na nynější výstavu naváže další, která se zaměří na Nákladové nádraží Žižkov.