Výstava Pozor, Crash! ukazuje, co se děje při nehodě

Ostrava - Interaktivní výstava Pozor, Crash! v ostravském multifunkčním prostoru v Dolních Vítkovicích prezentuje, co se s lidmi děje při dopravních nehodách. Ukáže i vrak nabouraného automobilu či nemocniční oddělení ARO. Výstava je ve Světě techniky k vidění ode dneška do 13. září 2020 na ploše kolem 1000 metrů čtverečních. ČTK to řekla mluvčí Dolních Vítkovic Eva Kijonková.

Fotogalerie

"Zábavnou, hravou a zážitkovou formou zdůrazňuje unikátní expozice téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče," řekla mluvčí.

V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v různých dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí. "Například zažijí jízdu přímo v sedle motorky, která později havaruje, nebo jaké to je okamžitě zastavit nárazem v určité rychlosti," uvedl ředitel Světa techniky Ostrava Jakub Švrček.

Součástí výstavy je také vyobrazení nehod, třeba autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Zaujme patrně i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy mnohých účastníků dopravních nehod. "Poučný a varující bude i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič," uvedla Kijonková.