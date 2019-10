Výstava od pátku připomene roli komunikace a médií v roce 1989

Praha - Na pražské Letenské pláni mohou lidé od pátku do konce listopadu navštívit výstavní pavilon s expozicí zaměřenou na roli sdělovacích prostředků a poskytování informací při převratu v roce 1989. Novinářům dnes výstavu představili autoři. Jejím cílem je s pomocí dobových fotografií, plakátů, videozáznamů či techniky pamětníkům připomenout listopadové události a mladším ročníkům přiblížit, jak se "dělala revoluce" bez internetu a sociálních sítí. Součástí výstavy jsou každodenní prohlídky pro školy a cyklus přednášek.

Projekt připravují zástupci obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha. Hlavními partnery jsou Česká televize (ČT) a Česká tisková kancelář (ČTK), které pro multimediální expozici dodaly archivní materiály a v případě ČTK i dobovou techniku. Zástupci ČTK se zapojí i do programů v rámci mediální výchovy.

Autoři se snažili na více než 20 monitorech srovnat oficiální televizní vysílání například se zpravodajstvím, které připravovali studenti. Lidé budou moci zhlédnout také záznamy s výpověďmi a vzpomínkami herců a dalších osobností opozice, stejně jako množství fotografií, plakátů, dobových periodik či samizdatů. Vrcholem expozice je místnost s několika projektory, které simultánně na zdi promítají archivní záběry listopadových událostí.

Kurátor výstavy Pavel Štingl uvedl, že se organizátoři snažili vytvořit výstavu, která nebude "jen" vzpomínkou, ale bude mít vztah k současnosti. "Vnímáme velice citlivě, že je potřeba udělat nějakou výzvu k posílení mediální výchovy," ozřejmil, proč volba padla právě na téma komunikace a médií. Kultivaci mediálního prostoru se bude věnovat také několik plánovaných veřejných diskusí, z nichž jedna už se uskutečnila

Výstava bude otevřena denně od 14:00 do 18:00, dopoledne budou vyhrazena pro druhé stupně základních škol a střední školy. Mezi těmi je podle Štingla o projekt mimořádný zájem. Pro mladé podle něj stojí za to si uvědomit, že lidé se občas musí fyzicky sejít a veřejně vyjádřit, protože moderní technologie mohou do komunikace vnášet jistou plytkost. "Jestli tady pochopí, že určitou hodnotu mělo i to setkání lidí, tak budeme šťastní," dodal.

Akce vyvrcholí připomenutím 25. listopadu nazvaného "Dnem pádu cenzury", kdy ČT poprvé odvysílala přenos manifestace na Letné. Šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková v této souvislosti připomněla, že agentura začala o dění v pražských ulicích otevřeně informovat už 20. listopadu. Česká televize bude od neděle 24. listopadu na ČT2 vysílat archivní záběry, trezorové filmy a sestřihy diskusí z doprovodného programu Komunikace 89.

K třicetiletému výročí sametové revoluce chystají akce prakticky všechny významnější instituce v republice. Největší akce pro širokou veřejnost se uskuteční tradičně na Albertově, Národní třídě a Václavském náměstí. Tato tři místa letos propojí velký částečně inscenovaný průvod v trase studentské manifestace 17. listopadu 1989.