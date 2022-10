Výstava o Žbirkovi v Národním muzeu připomene jeho nedožité 70. narozeniny

Praha - Výstava Roky a dni v historické budově Národního muzea od čtvrtka 20. října do konce letošního roku připomene nedožité 70. narozeniny skladatele a zpěváka Miroslava Žbirky. Expozice chronologicky sestavená podle kapitol knihy Honzy Vedrala Zblízka nabídne přibližně 350 exponátů přibližujících profesní i soukromý život jedné z nejvýznamnějších postav československé populární hudby. Bratislavský rodák, který se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal v této anketě porazit Karla Gotta, zemřel loni 10. listopadu ve věku 69 let.

Návštěvníci si v rámci výstavy mohou prohlédnout mimo jiné Žbirkův gramofon z mládí, cenu České hudební akademie Anděl za Double Album, jeho typickou koženou bundu či brýle, které v posledních letech nosil. Atmosféru doplňují plakáty ze Žbirkových koncertů, přebaly alb, ale i dosud nepublikované fotografie. Žbirkovy hity a videoklipy si zájemci mohou poslechnout pomocí sluchátek, kterými vedení Národního muzea výstavu vybavilo.

"Z naší strany jsme neměli žádné specifické požadavky. Ale samozřejmě muzeum je plné návštěvníků, má nějaké požárně-bezpečnostní předpisy a samozřejmě hlídáme decibely hluku, a to nejen co se týká ochrany zdraví, ale také aby se nám výstavy, které tady máme, nerušily navzájem. Upozornili jsme tvůrce výstavy, kteří jsou zvyklí na velká jeviště, že se trochu musí přizpůsobit muzejnímu provozu, ale myslím, že výstava není žádným způsobem ochuzená," řekl dnes ČTK generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstavu situovanou do prostoru sestaveném ze součástí koncertního pódia doprovází 28 panelů s různými informacemi. "Nechtěli jsme, aby to byla tryzna, ale aby se lidé bavili. Dostat showbusiness do Národního muzea, to by se Mekymu líbilo," uvedla vdova po zpěvákovi Kateřina Žbirková.

Součástí oslav nedožitých 70. narozenin Žbirky, které připadnou na 21. října, jsou i vzpomínkové koncerty za účasti tuzemských i zahraničních hudebníků, které se uskutečnily v londýnském klubu 229 Venue a v NTC Aréně v Bratislavě. Další se koná 21. října v pražském O2 Universu.

Na výstavě spolupracovalo České muzeum hudby Národního muzea, které dokumentuje českou hudbu ve světovém kontextu a v jehož sbírkách se nachází tisíce unikátních sbírkových předmětů, jež připomínají mimo jiné takové velikány české hudby, jako jsou Antonín Dvořák či Bedřich Smetana. Vedle klasické hudby se České muzeum hudby zabývá i populární hudbou, jejím vývojem a moderními trendy.

Žbirka je známý jako autor melodických písní Atlantída, Nemoderný chalan či Katrin. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na hudební scéně se proslavil jako sólový interpret písní, které si ale také sám skládal. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě. Pocházel ze slovensko-britské rodiny, jeho celoživotní láskou byla slavná britská skupina The Beatles. Již koncem 60. let stál u zrodu bratislavské rockové skupiny Modus. Svůj první hit Zažni nahrál v roce 1977 a o čtyři roky později založil s Lacem Lučeničem skupinu Limit a vydal se na vlastní dráhu.