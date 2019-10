Výstava o listopadu 1989 v Olomouci ukáže 1000 dobových snímků

Olomouc - Zhruba 1000 dobových snímků listopadových událostí roku 1989 bude lemovat od neděle 17. listopadu chodby a koridory filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výstava bude součástí akce s názvem Okupační stávka, která připomene veřejnosti dění na půdě fakulty, která se stala centrem sametové revoluce v Olomouci. Oznámili to pořadatelé akce. Návštěvníky zavede akce o 30 let zpět například tvorbou plakátů. V písárně se zase mohou zapojit do pokusu o světový rekord v hromadném psaní letáků na psacích strojích. Akci organizují někdejší studenti, kteří byli za revoluce členy stávkového výboru.

Fotogalerie

"Půjde o první setkání studentů, kteří tehdy byli hybateli revoluce nejen v Olomouci, ale i na střední a severní Moravě. Chceme pozvat ty, kteří tady tehdy obětovali obrovské množství času a energie k tomu, aby revoluce dopadla dobře," řekl novinářům jeden z pořadatelů akce Martin Štainer. "Vzpomínková akce však nebude sloužit jen původním studentům, ale i ostatní veřejnosti. Chceme, aby nahlédla do tehdejší atmosféry," dodal.

Fakulta se při Okupační stávce veřejnosti otevře 17. listopadu v 10:00. Zájemce čeká nejprve sekce s kontrolou vstupu. Poté se budou moci zapojit do výroby repliky plakátů a chybět nebude sekce tiskařů, sekce písárna či sekce výjezdová, která bude zachycovat, jak odtud v roce 1989 denně 500 studentů vyráželo s plakáty od Prostějova až na sever Moravy.

Kulturní sekce představí přípravu happeningů. Chybět nebude také promítání dobových snímků i záznam legendárního koncertu Karla Kryla na hale Univerzity Palackého. V 15:00 se účastníci tehdejšího stávkového výboru sejdou a poděkují kantorům, kteří je od počátku podporovali.

V listopadu 1989 vznikla podle dalšího z pořadatelů akce Tomáše Kasala v Olomouci unikátní situace, kdy se spojily všechny fakulty. Každá si zvolila do stávkového výboru pět zástupců. K těm přibyly další tři desítky lidí, kteří s výborem spolupracovali, a dalších 150 až 300 studentů, kteří sem docházeli a tvořili. "Šli jsme do toho tehdy po hlavě. Pokud by to nedopadlo, s čímž jsme z poloviny počítali, skončili bychom vyloučení, ve vězení, nebo v emigraci," uvedl tehdejší člen stávkového výboru Kasal. "První týden byl kritický a nikdo z nás nevěděl, co se stane," doplnil.

První revoluční aktivity se v Olomouci datují k 19. listopadu vyhlášením divadelní stávky. Později se přidali i studenti, kteří si 22. listopadu odsouhlasili okupační stávku fakulty. Již o den později vyjelo 500 z nich s ručně malovanými plakáty po regionu. Akce připomene i tehdejší studentské noviny Přetlak, které se tehdy staly v Olomouci nejsilnějším a nejčtenějším médiem.