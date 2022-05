Výstava o Čáslavské v Národním muzeu do 30. září přiblíží život slavné gymnastky

Praha - Výstava s názvem Věra Čáslavská přiblíží v nové budově Národního muzea (NM) od 6. května do 30. září život i sportovní kariéru slavné sportovní gymnastky. Expozici připravilo NM u příležitosti nedožitých 80. narozenin sedminásobné olympijské vítězky, čtyřnásobné mistryně světa a jedenáctinásobné mistryně Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout desítky medailí a předmětů spojených s jejím soukromým životem.

"K ucelené výstavě jsme využili pozůstalost zapůjčenou Národnímu muzeu. Využili jsme i další zápůjčky, například kopie svazku Státní bezpečnosti vedené na Čáslavskou po roce 1968 nebo rodinné fotografie z dětství," řekla dnes novinářům autorka výstavy Lucie Swierczeková.

Vedle unikátních fotografií a sbírky desítek medailí si zájemci mohou prohlédnout svatební šaty Čáslavské, cenzurované vydání její knihy Cesta na Olymp s vlastnoručním dovětkem autorky nebo televizní záznam jejích vystoupení. Většina exponátů pochází z pozůstalosti Čáslavské a Nadačního fondu Věra Čáslavská. Fotografie a filmové záběry jsou ze soukromých sbírek, od Českého olympijského výboru nebo Mezinárodního olympijského výboru.

"Sportovní sbírka Národního muzea je jednou z nejvýznamnějších sportovních sbírek u nás. Cíleně a dlouhodobě mapujeme a dokumentujeme české sportovní úspěchy a s tím nepochybně souvisí i známé osobnosti ze světa sportu. Věra Čáslavská byla jednou z našich nejvýznamnějších sportovkyň," podotkl generální ředitel NM Michal Lukeš.

Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942 v Praze. Během své fenomenální závodní kariéry vybojovala 140 medailí. V roce 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa, čtyřikrát ji zvolili domácí sportovkyní roku a v roce 2001 byla zařazena k Emilu Zátopkovi mezi Sportovní legendy.

Po olympiádě v Mexiku 1968 patřila k nejobdivovanějším osobnostem planety. Pár měsíců poté ale byla komunistickým režimem prohlášena za nepřítele lidu a nemohla sehnat práci, když i přes nátlak odmítla odvolat svůj podpis pod manifestem Dva tisíce slov. Po listopadu 1989 se znovu octla v popředí zájmu, po rodinné tragédii se však stáhla do ústraní.

V srpnu 1993 došlo na diskotéce v Domašově k potyčce mezi jejím bývalým manželem Josefem Odložilem a jejich synem Martinem, při níž někdejší stříbrný olympijský mílař utrpěl vážná zranění, kterým o pár dnů později podlehl. Po zdlouhavém procesu byl Odložil mladší odsouzen ke čtyřem letům vězení, vzápětí mu tehdejší prezident Václav Havel, pro nějž Čáslavská začátkem 90. let pracovala jako poradkyně, udělil milost.

"Můj život jsou samé vrcholy a propady. Sinusoida to není pozvolná, ale má absolutní vrcholy. Nahoře to je Mount Everest a dole je až Mariánský příkop. A takhle se to celý můj život střídá," uvedla Čáslavská v jednom ze svých posledních velkých rozhovorů.