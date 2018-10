Praha - Prezident Miloš Zeman dnes vložil svůj poslední prezidentský slib na výstavu k výročí vzniku republiky Doteky státnosti na Pražském hradě. Výstava představuje originály slibů českých i československých prezidentů, jakož i řadu unikátních předmětů spojených se státními symboly a jejich vývojem. Některé z nich jsou veřejně představeny poprvé, například hraniční sloup z 20. let minulého století. Výstava, kterou připravil Vojenský historický ústav, bude otevřena do konce října, vstup je zdarma.

Část výstavy organizátoři pravidelně obměňují, nová expozice se týká prezidentských slibů. Vystaveny na ní jsou originály dokumentů, které podepsali čeští prezidenti i prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha a Ludvík Svoboda. K vidění je také abdikace Gustava Husáka, řekl ČTK ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák. Sliby v takovém souboru jsou podle něj vystaveny prvně.

Zeman organizátorům výstavy poděkoval a v krátkém projevu připomněl potíže, které doprovázely složení jeho prezidentského slibu. V březnu 2013 v textu, který podepisoval, chyběla dvě písmena. Slib proto musel po několika hodinách podepsat znovu. Při letošní inauguraci pak zapomněl položit ruku na ústavu. Zeman poznamenal, že se tak soustředil na odříkání prezidentského slibu zpaměti, že na položení ruky zapomněl. "Což mi bylo právem vytčeno," poznamenal.

Výstava Doteky státnosti je součástí výstavního projektu, který připomíná 100 let od založení Československa. Zeman k výročí poznamenal, že dějiny nejsou izolované události, ale jsou kontextem. Poznamenal, že třeba vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 je mediálně zajímavý a je tragický, ale daleko důležitější bylo, co následovalo a vyústilo v kapitulaci československých vedoucích představitelů a skončilo normalizací.

Na otázku, co by chtěl, aby se o něm na budoucích výstavách psalo, odpověděl, že se vždy řídil čtyřmi základními principy, a to hájit národní zájmy, podporovat ekonomickou diplomacii, setkávat se co nejčastěji s občany a neizolovat se v nejrůznějších prezidentských prostředích.

Výstava ukazuje kolem 1000 sbírkových předmětů. Přestože je expozice inspirovaná vznikem Československa v roce 1918, nejstarší exponáty sahají dále do minulosti. K vidění jsou třeba znak českého lva na dlaždici z hradu Zvíkova, který pochází z poslední třetiny 13. století, či vlajka, pod níž vystupovali při úvodním ceremoniálu čeští sportovci na olympiádě ve Stockholmu v roce 1912. Mezi exponáty je také například houfnice z 20. let, která posloužila při pohřbech dvou prezidentů. V roce 1937 vezla ostatky Masaryka, v roce 2011 Havla.