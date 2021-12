Výstava Když hvězdy září připomíná slavné české divadelní osobnosti

Novinářská prohlídka výstavy Když hvězdy září, 16. prosince 2021 v Nové budově Národního muzea v Praze. Expozice připomíná slavné, ale také třeba již téměř zapomenuté osobnosti českého divadelního umění posledních dvou století. Na snímku je společenská róba Adiny Mandlové a frak s cylindrem Svatopluka Beneše ze 40. let 20. století.

Novinářská prohlídka výstavy Když hvězdy září, 16. prosince 2021 v Nové budově Národního muzea v Praze. Expozice připomíná slavné, ale také třeba již téměř zapomenuté osobnosti českého divadelního umění posledních dvou století. Na snímku je společenská róba Adiny Mandlové a frak s cylindrem Svatopluka Beneše ze 40. let 20. století. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Známé i již téměř zapomenuté osobnosti českého divadelního umění připomíná do 30. září příštího roku v nové budově Národního muzea (NM) v Praze výstava Když hvězdy září. Nabízí šperky, oblečení a módní doplňky, ateliérové i divadelní fotografie, dokumenty i drobné artefakty z každodenního a uměleckého života představitelů tuzemské umělecké scény ze sbírek Divadelního oddělení NM. Ukazuje postavení herců ve společnosti za posledních přibližně 200 let, kdy zpočátku stáli na jejím okraji, aby se posléze stali populárními ikonami a byli, často proti své vůli, zapojeni do politických zápasů své doby.

Na konkrétních životních a uměleckých příbězích několika desítek významných osobností expozice nabízí zamyšlení nad tím, jak velké herecké hvězdy ovlivňovaly životní, módní či estetický styl své doby. "Nevyhýbáme se ani kontroverzním tématům: příběhům dokládajícím, jak se v Čechách úspěch neodpouští i jak různé režimy využívají popularity hereckých osobností," uvedl ředitel NM Michal Lukeš.

O vztahu herců a politické moci se návštěvníci dozvědí podrobnosti v oddílu nazvaném Kolaborace!? "Otazník a vykřičník na konci naznačuje, že málokterý příběh je černobílý. Herce nesoudíme, nedáváme žádná znaménka plus nebo minus," podotkla kurátorka Lenka Šaldová.

Na výstavě se nacházejí předměty z osobních pozůstalostí velkých hereckých hvězd, jakými byli například Ema Destinnová, Hana Kvapilová, Eduard Vojan, Marie Hübnerová, Jindřich Mošna, Svatopluk Beneš, Anna Sedláčková, Marie Zieglerová, Olga Scheinpflugová, Karel Höger či Radovan Lukavský. Ukazuje prostředí velkých scén i bytového divadla Vlasty Chramostové.

Výstava ve dvou sálech také ukazuje méně známé či neznámé skutečnosti, jak tyto osobnosti žily ve svém soukromí, anebo čím se zabývaly mimo svou profesi. Konkrétně si návštěvníci mohou prohlédnout například šperky Emy Destinové, pracovnu Oldřicha Nového, šaty Adiny Mandlové nebo Popelčiny šaty a střevíček z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Část výstavy věnovaná aktuálnímu dění nabízí také cenu Thálie udělenou v roce 2020 Josefu Abrhámovi nebo loňské ocenění Český lev pro Ivana Trojana.

Informace o otevírací době a vstupném se nacházejí na stránkách Národního muzea.