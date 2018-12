Muzeum hlavního města Prahy představilo 11. prosince 2018 v Domě u Zlatého prstenu výstavu o skupině handicapovaných hudebníků The Tap Tap. Její členové jsou zde ztvárněni jako sochy v nadživotní velikosti. Výstava s názvem The Tap Tap v muzeu / Příběh super kapely bude k vidění do 23. března 2019.

Praha - Členy hudební kapely The Tap Tap ukazuje výstava v Muzeu hlavního města Prahy pomocí humoru a nadsázky jako sochy hrdinů v nadživotní velikosti. Expozici s názvem The Tap Tap v muzeu / Příběh superkapely otevře Dům U Zlatého prstenu veřejnosti od 12. prosince. Potrvá do 23. března. Dnes to novinářům řekli zástupci muzea a výstavy v čele se zakládajícím členem a mluvčím kapely Ladislavem Angelovičem.

"Když jsme se od našeho kapelníka Šimona Ornesta dozvěděli, že se tato výstava chystá, tak jsme si v kapele řekli, jestli to není trochu moc. Přeci jen nejsme ještě tak staří, abychom byli v muzeu. Když jsme ale pak viděli výsledky a celý koncept, tak jsme pochopili, že je to velká nadsázka. A stejně jako černý humor, tak i nadsázku máme moc rádi," řekl Angelovič a dodal, že sochy, které na první pohled působí monumentálně a těžce, jsou ve výsledku stejně lehké jako humor skupiny.

Výstava je rozdělena na tři části. První z nich se zaměřuje na členy kapely a jejich osobnosti. Ke každé soše v nadživotní velikosti náleží krátká charakteristika hudebníka a audio, ve kterém daná osoba zašeptá návštěvníkům své tajemství, obavy i superschopnost, kterou by chtěl ovládat. "Díky textům i audiu jsme se o sobě navzájem v kapele dozvěděli spoustu věcí, které jsme možná jen tušili a možná ani to ne," poznamenal Angelovič. Další části se věnují například vývoji a životu hudebního uskupení či koncertování.

Umístění expozice do Domu U Zlatého prstenu není podle ředitelky Muzea hlavního města Prahy Zuzany Strnadové náhodné, neboť právě tato budova je v rámci muzea jediná bezbariérová. Strnadová zároveň vítá fakt, že výstava dává možnost ukázat veřejnosti současné dění i osoby. "Úkolem dnešním muzeí by mělo být to, že budou dokumentovat nejenom dávnou minulost, ale i nedávnou minulost a vlastně také přítomnost, protože i ta bude za chvíli minulostí," dodala Strnadová.

Kapela The Tap Tap slaví letos 20 let od vzniku. Uskupení se zrodilo ze zájmového kroužku studentů s různými handicapy z Jedličkova ústavu. Kapela má za sebou nejen koncertování po ČR a hudebních festivalech, jako jsou Colours of Ostrava či Rock for People, ale také na Olympijských hrách v Londýně, v Jeruzalému, Moskvě či Madridu. V současné době se řeší vybudování moderního nahrávacího studia, sálu a zkušebny pro kapelu. Výstavba nového objektu v rámci Jedličkova ústavu, ve které by tyto prostory vznikly, je ale stále nejasná. Angelovič dnes ČTK řekl, že o projektu se stále diskutuje, jeho výsledek je však stále v nedohlednu.