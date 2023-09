Stará Huť (Příbramsko) - Výstava k výročí v Čapkově památníku představuje nové originální dokumenty. K vidění je rukopis, který Čapek psal prvorepublikovému premiérovi Antonínu Švehlovi či autentické materiály nechávající nahlédnout do redakční práce v době první republiky. Dokumenty památník nedávno získal ze soukromé kolekce. Expozice je k vidění nejméně do konce ledna příštího roku, řekl ČTK na oslavě 60 let existence Památníku Karla Čapka ve Staré Huti jeho ředitel Zdeněk Vacek. Odpoledního oficiálního zahájení akce se účastnila více než stovka návštěvníků, další postupně přicházeli.

Švehlu podle Vacka Čapek obdivoval a věděl, že oba mají rádi kávu, ale Švehla nápoj s kofeinem kvůli nemoci srdce nemohl pít. "A tak v dopise Čapek píše, že posílá panu premiérovi kofeinuprostou kávu, jak mu to slíbil, když byli společně u Tomáše Garrigua Masaryka v Topoľčiankách," popsal Vacek. Nechybí koncepty spisovatelových článků, pohled do procesu úpravy a skládání textů v redakci časopisu Přítomnost nebo svatební oznámení Čapkovy starší sestry Heleny.

Dnešní program otevřel koncert dobové hudby z 20. až 30. let minulého století v podání skupiny Swing Session. Následuje promítání nového televizního dokumentu Tajemství záběrů Čapkovy Strže režiséra Ondřeje Kepky. Zachycuje proměny expozice, domu, zahrady od roku 1963 do současnosti, ale také vzpomínky známých osobností, například katolického kněze a teologa Tomáše Halíka nebo Zdeňka Svěráka, který se zde inspiroval, jak psát semináře cimrmanovských her. "Svěrák sem jezdil v šedesátých letech za svojí budoucí ženou, která právě z obce Stará Huť pochází," doplnil ředitel.

Přímo filmové záběry z roku 1963 neexistují nebo nejsou známé, ale nechybí fotografie z historie vývoje památníku. Zároveň dokument přibližuje současnou podobu míst zachycených na fotografiích s Karlem Čapkem. Podle ředitele dokument může posloužit i jako průvodce pro návštěvníky památníku, protože přiblíží jejich historický kontext.

Objevy nových dokumentů jsou podle ředitele často dílem náhody, ale pomoci je památníku získat může i veřejnost, a to nejen nabídkou zajímavých fotografií, textů či předmětů, ale třeba také vzpomínek. A to nejen přímo na Čapka, ale i na kohokoli z okruhu takzvaných Pátečníků, tedy skupiny kulturních a politických osobností kolem Karla Čapka.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku dříve sloužil jako správní budova místních válcoven a strojíren. Čapek s Olgou Scheinpflugovou do domu poprvé přijeli v pozdním létě v roce 1935 a následně jej dostali od jeho majitele a spisovatelova příbuzného Václava Palivce k doživotnímu užívání coby svatební dar. Objekt jim sloužil jako letní sílo i místo pro setkávání s přáteli, a to až do prosince 1938. Čapek zemřel 25. prosince 1938. Scheinpflugová do Staré Huti jezdila i po válce, stále zde měla podle Vacka zázemí a památník představovala různým osobnostem z uměleckých kruhů ze zahraničí a podobně. Kromě výstav, kterých památník připravuje několik ročně, je v domě i stálá expozice věnovaná Čapkovi a Scheinpflugové.