Vyšší investice do učitelů přiblíží ČR na úroveň Německa v r.2100

Ilustrační foto - U příležitosti Dne učitelů 28. března 2019 se kantorky ze Základní školy T. G. Masaryka ve Štětí na Litoměřicku zapojily do protestní akce Vidíme to černě. Do školy přišly oblečené v černém, čímž daly najevo svůj nesouhlas se současným stavem školství.

Ilustrační foto - U příležitosti Dne učitelů 28. března 2019 se kantorky ze Základní školy T. G. Masaryka ve Štětí na Litoměřicku zapojily do protestní akce Vidíme to černě. Do školy přišly oblečené v černém, čímž daly najevo svůj nesouhlas se současným stavem školství. ČTK/Zavoral Libor

Praha - V případě, že český stát bude výrazně investovat do učitelské práce, může se dostat díky vyšší vzdělanosti na úroveň HDP sousedního Německa v roce 2100. Pokud budou investice mírné, Česká republika bude za ním stále zaostávat. Vyplynulo to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI, kterou dnes zveřejnila Česká televize.

"Naše simulace ukazují, že kdyby se nám podařilo zvyšovat kvalitu všech učitelů a kdyby se navíc dařilo dostávat do škol kvalitní, nové, mladé učitele, tak by se nám podařilo dosáhnout HDP Německa, na hlavu samozřejmě, někdy v horizontu 80, 100 let. To je ale optimistická varianta," řekl ČT spoluautor studie Daniel Münich.

Podle něj by Česko mělo rychle navýšit výdaje na školství o čtvrtinu až třetinu toho, co dává v současnosti. Sice si nemyslí, že peníze všechno zachrání, ale bez většího množství peněz podle něj budou jakékoli další snahy o strukturální změny v českém školství a zvyšování kvality učitelů zbytečné.

Česko patří dlouhodobě k zemím, které dávají na školství nejnižší podíl hrubého domácího produktu. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které zveřejnila ČT, činil v roce 2015 podíl výdajů na základní a střední školy v ČR 2,4 procenta HDP. Mezi třicítkou zemí OECD tak Česko bylo na předposledním místě před Litvou. Na prvním bylo Norsko, které na školství dává 4,5 procenta HDP. Průměr všech zemí OECD činí 3,2 procenta HDP, uvedla ČT.

Pokud by Česko chtělo dosáhnout aspoň na průměr OECD, muselo by podle studie IDEA navýšit roční výdaje na školství o zhruba 50 miliard korun. V případě, že by se chtělo dotáhnout na země v čele tabulky, které investují zhruba čtyři procenta HDP, tak by muselo ročně dávat o 85 miliard korun více. Plánované výdaje ministerstva školství na letošní rok činí zhruba 205 miliard Kč.

Loni podle údajů OECD platy českých učitelů 2. stupně základních škol dosáhly 61 procent platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. V rámci zemí OECD tak ČR zaujalo poslední příčku a skončilo pod průměrem učitelů zemí OECD, který dosahuje 91 procent. Takový stav je například v Rakousku, Nizozemsku nebo Švédsku. Nejlépe na tom je Lucembursko, kde jsou učitelé na dvojnásobku platu ostatních podobně vzdělaných zaměstnanců.

Institut IDEA spadá pod Národohospodářský ústav Akademie věd ČR a je součástí společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy CERGE-EI. Školství, vzdělávání či platy učitelů patří mezi témata, kterým se věnuje dlouhodobě.