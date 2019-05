Vysoký jalovec zní v ochozech stadionů už desítky let

Praha - Pro některé diváky hokejových přenosů nezvyklé zpívání moravské lidové písně Vysoký jalovec znělo na tribunách již před desítkami let. Při současném šampionátu na Slovensku zní rytmická lidovka známá dříve především v podání kapely Moravanka ve chvílích, kdy se fanouškům líbí vývoj situace na ledě. Radek Diestler, dramaturg pražského Popmusea a hokejový fanoušek, dnes ČTK řekl, že obliba písničky má kořeny už v 90. letech, kdy v hokejové extralize figuroval tým Vsetína.

"Vyhrávali tituly jak na běžícím pásu a fanoušci na tamním stadionu to hojně zpívali, bylo to tím docela proslulé. Myslím, že tímhle způsobem se písnička dostala i na velké akce," řekl Diestler. "Není to poprvé, kdy tato písnička na světovém šampionátu zaznívá, jen je to teď možná víc vidět," doplnil. Zřejmě kvůli místu konání v sousedním státě může totiž na tribunách sedět větší množství fanoušků z Moravy, kteří to mají na Slovensko jen kousek, a zvolili si tedy k oslavným pokřikům i lidovou píseň.

Dlouholetý vedoucí provozu vsetínského zimního stadionu Na Lapači Petr Propš dnes ČTK řekl, že se Vysoký jalovec ve Vsetíně zpívá odnepaměti. "Používal se už v 80. letech, kdy jsem tady hrál krajský přebor. Samozřejmě potom nejvíc v letech postupu do druhé národní ligy a extraligy, tak jak začalo chodit víc a víc lidí. Je to klasická oslavná písnička. Když Valaši chtějí zdůraznit, že něco dokázali, tak zní i na festivalech a dalších akcích. Ke kraji prostě patří," uvedl Propš.

Při mistrovství světa v Praze před čtyřmi lety někteří hudebníci přímo skládali písně podporující české hokejisty. Měsíc před zahájením šampionátu věnovala národnímu hokejovému týmu píseň Brousíme nože populární skupina Kabát. Při mistrovství se pak na podporu reprezentace objevila skladba Little Boy kapely Portless a videem doprovázená skladba Kdo neskáče, není Čech! kapely Tři sestry Banditos.

Skupina Kabát bigbítovou skladbu Brousíme nože zazpívala přímo na ledě O2 areny při slavnostním zahájení mistrovství. Kabát je u hokejové reprezentace oblíben. Traduje se to od mistrovství světa v roce 1996 ve Vídni, kdy hokejisté v kabině po zisku titulu polili tehdejšího premiéra Václava Klause sektem za zpěvu písně Jak ti šlapou Kabáti. Hokejová kabina prý často duní hitem Dole v dole.

S hokejovou reprezentací je spojený také zpěvák a skladatel Michal David, který po olympijském úspěchu české reprezentace v Naganu v roce 1998 vítal na Staroměstském náměstí spolu s mnohatisícovým davem vítězné hokejisty písní nazvanou Správnej tým složenou přímo pro tuto příležitost.