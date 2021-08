Vysoký cholesterol má sedm z deseti Čechů, může zkrátit život až o deset let

Praha - Vysoký cholesterol má sedm z deseti Čechů, komplikace s ním spojené mohou zkrátit život o pět až deset let. Většina lidí ale svou hladinu cholesterolu v krvi nezná, i když se ji může dozvědět na preventivní prohlídce u praktického lékaře. Novinářům to dnes řekl lékař Michal Vrablík z třetí interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Optimální hladina takzvaného LDL cholesterolu u zdravé populace je podle Vrablíka do tří milimolů na litr. Pokud už člověk měl nějakou cévní či srdeční příhodu měl by mít koncentrace ještě nižší. Podle lékaře mnozí lidé nevědí, že dvě třetiny až tři čtvrtiny cholesterolu si tělo vyrobí samo a pouze menšinu vstřebává z potravy. Někteří mají vysoký cholesterol daný geneticky. Hladinu cholesterolu by měli sledovat lidé i v mladším věku například tehdy, pokud u nich v rodině někdo také trpí těmito obtížemi nebo se u někoho před 60. rokem objevily srdečně cévní onemocnění či infarkt.

V Česku je podle Vrablíka asi 1,2 milionu lidí, kteří užívají léky snižující cholesterol. "Zdravý životní styl u rizikových osob ke snížení cholesterolu nestačí," uvedl lékař, který je zároveň předsedou České společnosti pro aterosklerózu.

Vyšší hladiny cholesterolu v krvi mají přímou souvislost se srdečně cévními nemocemi a způsobují kornatění tepen. Každé druhé úmrtí v Česku je přitom podle Vrablíka způsobeno právě chorobami srdce a cév. Vysoký cholesterol zpravidla po dlouhou dobu nemá žádné projevy, neléčený ale může i v mladém věku vyústit například v infarkt. Za posledních deset let se v ČR podle Vrablíka průměrná hladina cholesterolu v krvi nesnížila.